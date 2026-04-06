ПАОК стартира плейофите в Гърция с нулево реми и без Кирил Десподов

Дербито между ПАОК и Панатинайкос, което откри плейофната фаза на гръцката Супер Лига, завърши без голове и без победител – 0:0. Срещата, която се очакваше с огромен интерес от феновете, премина под знака на тактическо надлъгване и пропуснати възможности.

Любопитен момент бе отсъствието на българската звезда Кирил Десподов, който не попадна в групата на ПАОК за този ключов сблъсък.

С първия съдийски сигнал двата отбора демонстрираха амбиция и желание за надмощие. ПАОК се опитваше да диктува темпото, организирайки атаки още от собствената си половина и упражнявайки висока преса. В същото време Панатинайкос заложи на стабилна защита и търсеше своите шансове чрез бързи контраатаки, стремейки се да държи топката далеч от вратата на Лафон. Въпреки усилията и на двата състава, головите положения бяха малко, а защитите надделяха над нападенията. Така финалният съдийски сигнал фиксира равенството, което донесе разочарование за ПАОК – тимът изпусна възможността да вземе ценни три точки в битката за шампионската титла.

След този резултат интригата в плейофите на гръцката Супер Лига остава напълно жива.