Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов блести отново, но Кучине Лубе отстъпи на Верона в полуфиналната битка

6 Април, 2026 07:17 682 0

  • волейбол-
  • кучине лубе чивитанова -
  • александър николов -
  • поражение -
  • верона -
  • полуфинален сблъсък -
  • плейофите-
  • серия а

Срещата завърши за малко повече от 90 минути

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният Кучине Лубе Чивитанова и българската звезда Александър Николов претърпяха тежко поражение с 0:3 гейма при визитата си на Верона в първия полуфинален сблъсък от плейофите на Серия А.

Въпреки че резултатът не бе в полза на гостите, младият национал на България се отличи като най-резултатен играч на терена, записвайки впечатляващите 20 точки. За домакините от Верона най-ярко се открои Номори Кейта, който добави 15 точки към актива на своя тим.

Срещата премина динамично и завърши за малко повече от 90 минути, като предложи на феновете истинско волейболно зрелище.

С този категоричен успех Верона поведе с 1:0 победи в серията, която ще се реши във формат до три спечелени мача.

Следващият епизод от тази интригуваща полуфинална сага ще се изиграе на 8 април, когато Лубе ще има шанс да върне интригата и да изравни резултата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове