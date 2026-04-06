Александър Николов блести отново, но Кучине Лубе отстъпи на Верона в полуфиналната битка

Волейболният Кучине Лубе Чивитанова и българската звезда Александър Николов претърпяха тежко поражение с 0:3 гейма при визитата си на Верона в първия полуфинален сблъсък от плейофите на Серия А.

Въпреки че резултатът не бе в полза на гостите, младият национал на България се отличи като най-резултатен играч на терена, записвайки впечатляващите 20 точки. За домакините от Верона най-ярко се открои Номори Кейта, който добави 15 точки към актива на своя тим.

Срещата премина динамично и завърши за малко повече от 90 минути, като предложи на феновете истинско волейболно зрелище.

С този категоричен успех Верона поведе с 1:0 победи в серията, която ще се реши във формат до три спечелени мача.

Следващият епизод от тази интригуваща полуфинална сага ще се изиграе на 8 април, когато Лубе ще има шанс да върне интригата и да изравни резултата.