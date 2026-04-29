Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно наказание срещу Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава днес дали да образува дисциплинарно наказание срещу Борислав Сарафов. Темата е включена като втора точка в дневния ред на кадровиците.

Предложението е инициирано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Според него, като изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов не е изпълнил заявката си за разплитане на казуса „Осемте джуджета”, направил е недопустими изказания по отношение на Върховния касационен съд, разпространил е комуникация с европейската прокуратура по казуса с Теодора Георгиева, както и е направил непремерено изказване още в началото на разследването „Петрохан”.