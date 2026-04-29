Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно наказание срещу Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава днес дали да образува дисциплинарно наказание срещу Борислав Сарафов. Темата е включена като втора точка в дневния ред на кадровиците.
Предложението е инициирано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.
Според него, като изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов не е изпълнил заявката си за разплитане на казуса „Осемте джуджета”, направил е недопустими изказания по отношение на Върховния касационен съд, разпространил е комуникация с европейската прокуратура по казуса с Теодора Георгиева, както и е направил непремерено изказване още в началото на разследването „Петрохан”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георгиев
Коментиран от #2
07:48 29.04.2026
2 Даа
До коментар #1 от "Георгиев":Даа, има потенциал министъра, макар че не поспя да отстрани Сарафов... Но пък Иван Дерменджиев го направи със един замах !!! Нооо, това е само началото за тотална промяна в съдебната система, прогнила и омърсена от режима Пеевски- Борисов!!!
Коментиран от #5
07:54 29.04.2026
3 Е как така
Сега се извъртяхте
07:55 29.04.2026
4 Боко праните гащи
08:05 29.04.2026
5 За промяна…
До коментар #2 от "Даа":…са нужни мега мноо подаръци , за тези 160+ депутати. Съмнява ме Радев да дели властта с когото и да е. По-скоро всичко ще е на принципа стани да седна!!! И мега тежка обществена имплозия -> недай си Боже да отворят границите към някоя държава с добре уредено законодателство!!! Всичкото изстрадал народец ще се махне от територията. Тука няма остане живо пиле!!!!
08:08 29.04.2026
6 Тая колегия
08:11 29.04.2026
7 Тия престъпници
08:15 29.04.2026