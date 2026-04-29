Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно наказание срещу Сарафов

29 Април, 2026 07:38 620 7

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава днес дали да образува дисциплинарно наказание срещу Борислав Сарафов. Темата е включена като втора точка в дневния ред на кадровиците.

Предложението е инициирано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Според него, като изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов не е изпълнил заявката си за разплитане на казуса „Осемте джуджета”, направил е недопустими изказания по отношение на Върховния касационен съд, разпространил е комуникация с европейската прокуратура по казуса с Теодора Георгиева, както и е направил непремерено изказване още в началото на разследването „Петрохан”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георгиев

    10 0 Отговор
    Този служебен правосъден министър започна да се издига в очите ми. Браво! Има принципи и си ги отстоява. До последно. Без каламбури, без колебания и мисли за бъдещето. Рядко срещан човек!

    Коментиран от #2

    07:48 29.04.2026

  • 2 Даа

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георгиев":

    Даа, има потенциал министъра, макар че не поспя да отстрани Сарафов... Но пък Иван Дерменджиев го направи със един замах !!! Нооо, това е само началото за тотална промяна в съдебната система, прогнила и омърсена от режима Пеевски- Борисов!!!

    Коментиран от #5

    07:54 29.04.2026

  • 3 Е как така

    3 4 Отговор
    До вчера го подкрепяхте и крепяхте.
    Сега се извъртяхте

    07:55 29.04.2026

  • 4 Боко праните гащи

    3 0 Отговор
    Дебелия каза и колегията реши

    08:05 29.04.2026

  • 5 За промяна…

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Даа":

    …са нужни мега мноо подаръци , за тези 160+ депутати. Съмнява ме Радев да дели властта с когото и да е. По-скоро всичко ще е на принципа стани да седна!!! И мега тежка обществена имплозия -> недай си Боже да отворят границите към някоя държава с добре уредено законодателство!!! Всичкото изстрадал народец ще се махне от територията. Тука няма остане живо пиле!!!!

    08:08 29.04.2026

  • 6 Тая колегия

    3 0 Отговор
    Колега до колега, черво до черво

    08:11 29.04.2026

  • 7 Тия престъпници

    3 0 Отговор
    Години прислужваха и подгъзуваха на Главните си прокурори и днес, няма да изменят на себе си. Не защото не им се иска да свалят мръсотията от себе си, а защото не носят никаква отговорност и не си имат стабилни служебни местенца, където ще предремат на постовете си до пенсия!

    08:15 29.04.2026

