Скандал в Канада: искането на Инфантино за „президентски“ кортеж разпали критики

Нов скандал разтърси ФИФА, след като нейният президент Джани Инфантино е поискал специален кортеж с ниво на сигурност, сравнимо с това на световни лидери.

По информация на “The Times”, по време на 76-ия конгрес на ФИФА във Ванкувър, от организацията са настоявали Инфантино да получи т.нар. „ниво 4“ охрана – ескорт с възможност за блокиране на трафика и преминаване на червен светофар. Това е протокол, използван за фигури като Доналд Тръмп и дори надхвърля стандартите за канадския премиер Марк Карни.

Любопитен детайл е, че подобно ниво на сигурност е само една степен под това, което се предоставя на Папата.

Местната полиция обаче бързо е отхвърлила искането, като не е позволила подобна организация на придвижването. Въпреки това самият факт, че подобна привилегия е била поискана, предизвика сериозни критики.