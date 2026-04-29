Скандал в Канада: искането на Инфантино за „президентски“ кортеж разпали критики

Скандал в Канада: искането на Инфантино за „президентски“ кортеж разпали критики

29 Април, 2026 06:45 1 047 3

Шефът на световния футбол искал охрана почти като на държавен глава

Скандал в Канада: искането на Инфантино за „президентски" кортеж разпали критики
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Нов скандал разтърси ФИФА, след като нейният президент Джани Инфантино е поискал специален кортеж с ниво на сигурност, сравнимо с това на световни лидери.

По информация на “The Times”, по време на 76-ия конгрес на ФИФА във Ванкувър, от организацията са настоявали Инфантино да получи т.нар. „ниво 4“ охрана – ескорт с възможност за блокиране на трафика и преминаване на червен светофар. Това е протокол, използван за фигури като Доналд Тръмп и дори надхвърля стандартите за канадския премиер Марк Карни.

Любопитен детайл е, че подобно ниво на сигурност е само една степен под това, което се предоставя на Папата.

Местната полиция обаче бързо е отхвърлила искането, като не е позволила подобна организация на придвижването. Въпреки това самият факт, че подобна привилегия е била поискана, предизвика сериозни критики.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Защото се меси в политиката!

    07:40 29.04.2026

  • 2 Мария

    0 0 Отговор
    И тоя като моя, пие ако!

    08:23 29.04.2026

  • 3 Мария

    0 0 Отговор
    Яко!

    08:23 29.04.2026

