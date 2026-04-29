Спортът по ТВ в сряда (29 април)

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Ланус" - "Лига де Кито"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Крузейро" - "Бока Хуниорс"
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Ахли"
Диема спорт 3
02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №3, "Левски София" - "Нефтохимик"
21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №5, "Едмънтън Ойлърс" - "Анахайм Дъкс"
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал, Яник Синер - Рафаел Ходар
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал, Артур Фис - Иржи Лехечка
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джон Хигинс - Нийл Робъртсън (II сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джон Хигинс - Нийл Робъртсън (III сесия)
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, I етап
Диема спорт
19:00 Футбол: Купа на България, 1/2-финал, реванш, ЦСКА - "Лудогорец"
Макс спорт 3
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №1, "Черно море" - "Спартак" (Плевен)
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Гран Канария"
bTV Action
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач, "Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА