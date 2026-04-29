Здравният министър представя промените в наредбата, касаещи условията за специализация

На финалната права на служебното правителство – медицинските специализации влизат на дневен ред, съобщи "Нова телевизия".
В присъствието на младите специализанти, организирали десетки протести през миналата година, министърът на здравеопазването Михаил Околийски ще представи промените в Наредба 1, касаещи условията за специализация.
Освен достойно заплащане - младите лекари настояват за промени, отнасящи се до длъжностната им характеристика, така че да работят при добри условия.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
08:02 29.04.2026