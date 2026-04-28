Скаридени такоси предизвикаха вълна от хранителни натравяния сред тенис елита в Мадрид

Скаридени такоси предизвикаха вълна от хранителни натравяния сред тенис елита в Мадрид

28 Април, 2026 23:36 537 1

  • хранително отравяне-
  • такоси със скариди-
  • тенис турнир мадрид-
  • ига швьонтек-
  • коко гоф-
  • арина сабаленка-
  • марин чилич-
  • елена рибакина-
  • спортни новини-
  • вирус-
  • wta 1000

Сред засегнатите от стомашния вирус са Ига Швьонтек, Коко Гоф и Марин Чилич

Скаридени такоси предизвикаха вълна от хранителни натравяния сред тенис елита в Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Неприятен инцидент беляза тазгодишния турнир по тенис на клей от сериите WTA 1000 в испанската столица. Вместо само спортни драми, участниците се сблъскаха с неочакван противник – масово хранително отравяне, което разтърси редиците на световния тенис елит.

Според разпространяващите се слухове, виновник за неприятната ситуация са апетитните, но явно опасни такоси със скариди, сервирани в комплекса. Сред засегнатите от стомашния вирус или хранителното натравяне се оказаха звезди като Ига Швьонтек, Коко Гоф и Марин Чилич.

Новината предизвика тревога сред състезателите и техните екипи, а организаторите бяха принудени да вземат спешни мерки за безопасността на всички участници.

Световната номер едно при дамите, Арина Сабаленка, сподели пред медиите, че е предприела строги предпазни мерки, за да избегне заразата. „Досега се чувствам добре. Чух, че трябва да стоя далеч от такосите със скариди – и го правя! Залагам на сигурното – пилешко, ориз и салата, без излишни експерименти. Взимам допълнително витамин C и IM8, и се надявам да ми се размине“, разказа Сабаленка с усмивка след победата си над Наоми Осака.

За съжаление, не всички имаха нейния късмет. Коко Гоф, която демонстрира железни нерви и воля, бе принудена да повърне на корта по време на мача си срещу Сорана Кърстя, но въпреки това успя да спечели. Ден по-късно обаче младата американка отпадна драматично от турнира след загуба от Линда Носкова.

Ига Швьонтек, шесткратна шампионка от Големия шлем, също не успя да се пребори с вируса и се оттегли от надпреварата, споделяйки: „Има някакъв вирус, чувствам се ужасно“.

Хърватският ветеран Марин Чилич пък не излезе на корта срещу Жоао Фонсека, след като цяла нощ се е борил с тежко неразположение. „За съжаление, получих хранително отравяне. Тялото ми е напълно изтощено и не мога да се състезавам“, заяви Чилич.

Изненадите не спряха дотук – втората в световната ранглиста Елена Рибакина отпадна неочаквано след поражение от „щастливата губеща“ Анастасия Потапова, което допълнително разбуни духовете в Мадрид.

Организаторите на турнира вече разследват случая и са засилили контрола върху храната, предлагана на спортистите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    1 0 Отговор
    правят скаридените такоси...

    23:39 28.04.2026

