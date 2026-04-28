Скаридени такоси предизвикаха вълна от хранителни натравяния сред тенис елита в Мадрид

Неприятен инцидент беляза тазгодишния турнир по тенис на клей от сериите WTA 1000 в испанската столица. Вместо само спортни драми, участниците се сблъскаха с неочакван противник – масово хранително отравяне, което разтърси редиците на световния тенис елит.

Според разпространяващите се слухове, виновник за неприятната ситуация са апетитните, но явно опасни такоси със скариди, сервирани в комплекса. Сред засегнатите от стомашния вирус или хранителното натравяне се оказаха звезди като Ига Швьонтек, Коко Гоф и Марин Чилич.

Новината предизвика тревога сред състезателите и техните екипи, а организаторите бяха принудени да вземат спешни мерки за безопасността на всички участници.

Световната номер едно при дамите, Арина Сабаленка, сподели пред медиите, че е предприела строги предпазни мерки, за да избегне заразата. „Досега се чувствам добре. Чух, че трябва да стоя далеч от такосите със скариди – и го правя! Залагам на сигурното – пилешко, ориз и салата, без излишни експерименти. Взимам допълнително витамин C и IM8, и се надявам да ми се размине“, разказа Сабаленка с усмивка след победата си над Наоми Осака.

За съжаление, не всички имаха нейния късмет. Коко Гоф, която демонстрира железни нерви и воля, бе принудена да повърне на корта по време на мача си срещу Сорана Кърстя, но въпреки това успя да спечели. Ден по-късно обаче младата американка отпадна драматично от турнира след загуба от Линда Носкова.

Ига Швьонтек, шесткратна шампионка от Големия шлем, също не успя да се пребори с вируса и се оттегли от надпреварата, споделяйки: „Има някакъв вирус, чувствам се ужасно“.

Хърватският ветеран Марин Чилич пък не излезе на корта срещу Жоао Фонсека, след като цяла нощ се е борил с тежко неразположение. „За съжаление, получих хранително отравяне. Тялото ми е напълно изтощено и не мога да се състезавам“, заяви Чилич.

Изненадите не спряха дотук – втората в световната ранглиста Елена Рибакина отпадна неочаквано след поражение от „щастливата губеща“ Анастасия Потапова, което допълнително разбуни духовете в Мадрид.

Организаторите на турнира вече разследват случая и са засилили контрола върху храната, предлагана на спортистите.