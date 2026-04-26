07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.00 Рали, световен шампионат, Канарски острови МАХ Спорт 3
11.50 Мото 3, Гран при на Испания МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
12.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
12.30 Карера Къп МАХ Спорт 4
12.30 Колоездене: Обиколка на Турция, първи етап, мъже Евроспорт 2
13.15 Мото 2, Гран при на Испания МАХ Спорт 2
13.15 Баскетбол, Баскония – Барселона Нова спорт
13.30 Фиорентина – Сасуоло МАХ Спорт 3
14.00 Славия – Ботев (Вр) Диема спорт
14.00 Ковънтри – Рексъм Диема спорт 2
14.30 Падерборн – Шалке Диема спорт 3
14.30 Колоездене: Лиеж Бастон Лиеж, мъже Евроспорт 2
15.00 Райо Валекано – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Испания МАХ Спорт 2
15.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
16.00 Дженоа – Комо МАХ Спорт 3
16.00 Лориен – Страсбург Нова спорт
16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
16.30 Локомотив (Пд) – Черно море Диема спорт
16.30 Щутгарт – Вердер Диема спорт 3
17.00 Челси – Лийдс Диема спорт 2
17.15 Овиедо – Елче МАХ Спорт 4
17.40 Колоездене: Лиеж Бастон Лиеж, жени Евроспорт 2
18.00 Борба, европейско първенство БНТ 3
18.00 Баскетбол, Манреса – Бургос Нова спорт
18.30 Борусия (Д) – Фрайбург Диема спорт 3
18.30 Хибърниън – Хартс Ринг
19.00 Арда – Ботев (Пд) Диема спорт
19.00 Торино – Интер МАХ Спорт 3
19.30 Осасуна – Севиля МАХ Спорт 4
20.00 НБА, Торонто – Кливлънд Диема спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 Ещрела Амадора – Порто Ринг
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
21.45 Милан – Ювентус МАХ Спорт 3
21.45 Марсилия – Ница Диема спорт
22.00 Виляреал – Селта МАХ Спорт 4
22.00 Наскар МАХ Спорт 2
22.30 Авеш – Спортинг Ринг
22.30 НБА, Портлънд – Сан Антонио Диема спорт 2
Спортът по ТВ в неделя (26 април)
26 Април, 2026
Ето какво може да гледате по телевизията днес
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА