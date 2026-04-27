Лука Модрич с травма – пропуска остатъка от сезона след сблъсъка с Ювентус

27 Април, 2026 21:20 506 0

Хърватинът е със счупена скула

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вчерашното дерби между Милан и Ювентус, завършило без голове на стадион „Сан Сиро“, донесе неприятна новина за Лука Модрич. Според информация на реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, Модрич е получил сериозна фрактура на скулата по време на ожесточената битка на терена.

В 80-ата минута на срещата, 40-годишният ветеран бе принуден да напусне играта, след като получи травмата, и бе заменен от Ардон Яшари. Медицинските прегледи потвърдиха лошите очаквания – счупване, което ще извади Модрич от строя до края на сезона.

Въпреки неприятния инцидент, оптимизмът остава – прогнозите са, че опитният халф ще се възстанови напълно навреме за Световното първенство, което ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико от 11 юни.

През настоящата кампания Модрич демонстрира завидна форма, като взе участие в 36 мача от всички турнири, реализирайки два гола и записвайки три асистенции за общо 2836 минути на терена.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

