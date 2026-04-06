Полуфиналите на ФА Къп: Ето какво отреди жребият

Полуфиналите на ФА Къп: Ето какво отреди жребият

6 Април, 2026 08:22 1 352 0

  • лийдс -
  • челси-
  • манчестър сити -
  • саутхемптън-
  • фа къп-
  • англия-
  • футбол

Лийдс срещу Челси, Манчестър Сити срещу Саутхемптън

Полуфиналите на ФА Къп: Ето какво отреди жребият - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Станаха ясни полуфиналните двойки в престижния турнир за Купата на Футболната асоциация (ФА Къп).

Жребият определи, че Лийдс Юнайтед, воден от българския национал Илия Груев-младши, ще премери сили с лондонския гранд Челси на митичния стадион "Уембли". Това е исторически момент за "белите" от Йоркшър, които за първи път от близо четири десетилетия достигат до тази фаза на надпреварата.

В другия полуфинал ще станем свидетели на сблъсък между миналогодишния финалист Манчестър Сити и амбициозния тим на Саутхемптън. "Гражданите" ще се опитат да затвърдят доминацията си, но "светците" със сигурност няма да се дадат без бой.

Двата полуфинални двубоя ще се изиграят през уикенда на 25 и 26 април, като и двете срещи ще се проведат на емблематичния "Уембли" – арена на безброй футболни драми и незабравими мигове.


