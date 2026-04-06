Полуфиналите на ФА Къп: Ето какво отреди жребият

Станаха ясни полуфиналните двойки в престижния турнир за Купата на Футболната асоциация (ФА Къп).

Жребият определи, че Лийдс Юнайтед, воден от българския национал Илия Груев-младши, ще премери сили с лондонския гранд Челси на митичния стадион "Уембли". Това е исторически момент за "белите" от Йоркшър, които за първи път от близо четири десетилетия достигат до тази фаза на надпреварата.

В другия полуфинал ще станем свидетели на сблъсък между миналогодишния финалист Манчестър Сити и амбициозния тим на Саутхемптън. "Гражданите" ще се опитат да затвърдят доминацията си, но "светците" със сигурност няма да се дадат без бой.

Двата полуфинални двубоя ще се изиграят през уикенда на 25 и 26 април, като и двете срещи ще се проведат на емблематичния "Уембли" – арена на безброй футболни драми и незабравими мигове.