Спортът по ТВ в понеделник (6 април)

Спортът по ТВ в понеделник (6 април)

6 Април, 2026 09:05 1 019 0

Футбол, тенис, баскетбол, волейбол и колоездене в ефира днес

Спортът по ТВ в понеделник (6 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов

12.00 Тенис: турнир в Монте Карло - МАХ Спорт 1, МАХ Спорт 4

13.30 Футбол: Удинезе – Комо - МАХ Спорт 3

14.30 Футбол: Портсмут – Оксфорд - Диема спорт 2

14.30 Колоездене: Обиколка на Мускрон, жени - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Лече – Аталанта - МАХ Спорт 3

16.15 Колоездене: Обиколка на Баския, първи етап, мъже - Евроспорт 1

17.00 Футбол: Септември София – Ботев Враца - Диема спорт

17.00 Футбол: Уотфорд – Чарлтън - Нова спорт

17.00 Футбол: Ипсуич – Бирмингам - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Ювентус – Дженоа - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Нефтохимик – Локомотив Авиа - МАХ Спорт 2

19.15 Баскетбол: Балкан Ботевград – Черно море - МАХ Спорт 1

19.30 Футбол: Суонси – Мидълзбро - Диема спорт 2

21.30 Футбол: Спортинг Хихон – Реал Сосиедад Б - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Наполи – Милан - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Жирона – Виляреал - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Хъл – Ковънтри - Диема спорт 2

22.45 Футбол: Каза Пиа – Бенфика - Ринг тв


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

