Спортът по ТВ в понеделник (6 април)

12.00 Тенис: турнир в Монте Карло - МАХ Спорт 1, МАХ Спорт 4
13.30 Футбол: Удинезе – Комо - МАХ Спорт 3
14.30 Футбол: Портсмут – Оксфорд - Диема спорт 2
14.30 Колоездене: Обиколка на Мускрон, жени - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Лече – Аталанта - МАХ Спорт 3
16.15 Колоездене: Обиколка на Баския, първи етап, мъже - Евроспорт 1
17.00 Футбол: Септември София – Ботев Враца - Диема спорт
17.00 Футбол: Уотфорд – Чарлтън - Нова спорт
17.00 Футбол: Ипсуич – Бирмингам - Диема спорт 2
19.00 Футбол: Ювентус – Дженоа - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Нефтохимик – Локомотив Авиа - МАХ Спорт 2
19.15 Баскетбол: Балкан Ботевград – Черно море - МАХ Спорт 1
19.30 Футбол: Суонси – Мидълзбро - Диема спорт 2
21.30 Футбол: Спортинг Хихон – Реал Сосиедад Б - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Наполи – Милан - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Жирона – Виляреал - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Хъл – Ковънтри - Диема спорт 2
22.45 Футбол: Каза Пиа – Бенфика - Ринг тв
