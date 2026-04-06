Томи Пол триумфира с титлата в Хюстън

Американският тенисист Томи Пол поднесе истински спектакъл пред родна публика, като завоюва титлата на престижния турнир от сериите ATP 250 в Хюстън, Тексас. Във финалния сблъсък, изпълнен с обрати и напрежение до последната точка, четвъртият поставен в схемата надделя над аржентинския талант Роман Андрес Буручага с резултат 6:1, 3:6, 7:5 след изтощителна битка, продължила два часа и 42 минути.

Драмата достигна своя връх в третия сет, когато Буручага, който демонстрира впечатляваща игра през цялата седмица, стигна до три мачбола при 5:3. Въпреки това, Пол показа завидна психическа устойчивост и обърна развоя на срещата, като спечели четири поредни гейма и триумфира пред екзалтираната публика.

Този успех донесе на Томи Пол пета титла в професионалната му кариера и го изкачи до 18-ото място в световната ранглиста при мъжете – най-високата му позиция до момента.

След края на финала, американецът не пропусна да поздрави своя опонент: „Роман, изигра невероятен турнир. Днес нивото беше изключително високо. Продължавай да се развиваш – бъдещето е пред теб!“, заяви Пол по време на церемонията по награждаването.