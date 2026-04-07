Ясен е съдията за дербито на Пловдив, повериха Левски на Радослав Гидженов

Съдийската комисия към родната футболна централа обяви назначенията за срещите от 29-тия кръг в efbet Лига през седмицата.

Пловдивското дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив е поверено на Любослав Любомиров, а на системата ВАР ще бъде Димитър Димитров.

Главен арбитър на сблъсъка между Лудогорец и Черно море ще бъде Георги Кабаков, докато Радослав Гидженов получи наряд за двубоя между Левски и Арда, като Валентин Железов ще му помага на ВАР.

Ето всички наряди:



8 април 2026 г., сряда, 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Йорданов Колев



8 април 2026 г., сряда, 20:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Вихрен Веселинов Манев



9 април 2026 г., четвъртък, 15:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Александър Костадинов Костадинов



9 април 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Станислав Георгиев Тодоров



9 април 2026 г., четвъртък, 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Димов Аспарухов

СН: Камен Михайлов Алексиев



10 април 2026 г., петък, 13:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Генов Нарлев



10 април 2026 г., петък, 15:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Стоян Маринов Алексиев



10 април 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Йордан Костадинов Иванов