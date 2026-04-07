Христо Янев ще пази титулярите си за Вечното дерби

7 Април, 2026 09:29 817 2

  • христи янев-
  • монтана-
  • футбол-
  • цска

Срещата на стадион „Огоста“ е насрочена за сряда (8-ми април) от 18:00 часа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама от основните футболисти на ЦСКА ще получат почивка при гостуването на Монтана, за да бъдат съхранени за предстоящото дерби с Левски. Срещата на стадион „Огоста“ е насрочена за сряда (8-ми април) от 18:00 часа, като наставникът Христо Янев планира ротации в състава с оглед натоварената програма и риска от наказания.

Сред играчите, които вероятно ще започнат от пейката, са Бруно Жордао и Леандро Годой. Полузащитникът е близо до санкция, след като вече има осем жълти картона през кампанията, а ново официално предупреждение би го лишило от участие в два последователни мача. Подобен сценарий би поставил под въпрос участието му както в дербито с Левски, така и в първия полуфинал за SESAME Купа на България срещу Лудогорец в Разград на 21-ви април.

Голмайсторът Годой също е сред футболистите с натрупани предупреждения, което се е оказало решаващо за треньорския щаб да подходи внимателно към избора на титулярен състав. Очаква се в предни позиции шанс да получи Йоанис Питас, който прекъсна продължителна серия без попадение в последния шампионатен двубой срещу Берое (3:0). В средата на терена пък е възможно Исак Соле да стартира от първата минута.

Добрата новина за „червените“ е, че Мохамед Брахими, който ще пропусне двубоя с Монтана именно заради натрупани картони, ще бъде на разположение за следващите важни срещи, включително сблъсъците от полуфиналната фаза за националната купа и решителните двубои в шампионата.


  • 1 Черешарката

    1 4 Отговор
    мижитурко, скоро си пътник .......

    09:45 07.04.2026

  • 2 само левски

    1 4 Отговор
    синята лавина ще победи цесекато . сега са почти равностойни . но все пак левски показва повече .

    10:00 07.04.2026

