Новини
Спорт »
Световен футбол »
С 9 спасявания Нойер се доближи до върхово постижение от 2017 г.

С 9 спасявания Нойер се доближи до върхово постижение от 2017 г.

8 Април, 2026 11:59 815 2

  • байерн мюнхен-
  • мануел нойер-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига

Това е най-доброто представяне на 40-годишния германец в елиминационната фаза на Шампионската лига през последните девет години

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер направи девет спасявания в първия двубой от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Реал Мадрид (2:1) и логично спечели приза за „Играч на мача“. Това е най-доброто представяне на 40-годишния германец в елиминационната фаза на Шампионската лига през последните девет години. През април 2017 г. той блесна с 10 спасявания в четвъртфиналния мач отново срещу Реал Мадрид.

Дори когато Килиан Мбапе най-накрая вкара, Нойер, привидно в безнадеждна ситуация след удар отблизо, пак беше близо до спасяване.

На „Бернабеу“ снощи Нойер се доближи до съвършенството и изигра почти перфектен мач. Недостатъкът бяха няколко лоши подавания през първото полувреме, едното от които доведе до голова възможност за Мбапе, но ветеранът се реваншира със спасяване.

Все още не е ясно дали този сезон ще бъде последният му. Авторитетни вътрешни източници казват, че Байерн е готов да му предложи още един договор и ако е така – всичко е в ръцете на Нойер.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 1 Отговор
    Той реално въведе излизанията на вратарите. После други вратари тръгнаха да го имитират. Тъй нареченият вратар-либеро. С годините поради грешки почна малко по-назад да играе. Но дори и този мач стигаше да централния кръг на терена. Така се предотвратяват ситуации, но е трудно да се оцени, защото не ги виждаш. Дори физически неща как при хвърляне с ръка на топката тя може да мине централната линия, тук едва ли има вратар който може да го направи.

    12:10 08.04.2026

  • 2 Дядо от село

    2 1 Отговор
    Гладиатор.С кеф да го гледаш...

    12:47 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове