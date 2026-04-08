С 9 спасявания Нойер се доближи до върхово постижение от 2017 г.

Вратарят на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер направи девет спасявания в първия двубой от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Реал Мадрид (2:1) и логично спечели приза за „Играч на мача“. Това е най-доброто представяне на 40-годишния германец в елиминационната фаза на Шампионската лига през последните девет години. През април 2017 г. той блесна с 10 спасявания в четвъртфиналния мач отново срещу Реал Мадрид.
Дори когато Килиан Мбапе най-накрая вкара, Нойер, привидно в безнадеждна ситуация след удар отблизо, пак беше близо до спасяване.
На „Бернабеу“ снощи Нойер се доближи до съвършенството и изигра почти перфектен мач. Недостатъкът бяха няколко лоши подавания през първото полувреме, едното от които доведе до голова възможност за Мбапе, но ветеранът се реваншира със спасяване.
Все още не е ясно дали този сезон ще бъде последният му. Авторитетни вътрешни източници казват, че Байерн е готов да му предложи още един договор и ако е така – всичко е в ръцете на Нойер.
Manuel Neuer made nine saves against Real Madrid, his most in a game for Bayern Munich since Nov 2020.— ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2026
It was also his most in a UCL KO stage game since April 2017 also vs. Real Madrid when he had 10 😳
⁰Unreal performance from the 40-year-old 👏
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
12:10 08.04.2026
2 Дядо от село
12:47 08.04.2026