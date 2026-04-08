Ето кога Левски ще може да разчита на Мустафа Сангаре

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще може да вземе участие най-рано във втората среща от плейофната фаза на efbet Лига, съобщава „Мач Телеграф“.

Както е известно, той претърпя операция на дясното коляно в началото на месец март, след като получи неприятна контузия при победата на „сините“ над Локомотив София на „Герена“ с 4:3.

Сангаре вече се възстановява, като наскоро махна конците и вече постепенно увеличава натоварванията. Нападателят работи по специална програма, целяща да върне кондицията му и да го подготви за пълноценно завръщане в игра възможно най-скоро.

Така той се очаква за последните мачове в края на сезона, които могат да се окажат ключови в борбата за титлата.