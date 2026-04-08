Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ето кога Левски ще може да разчита на Мустафа Сангаре

8 Април, 2026 10:30 459 0

  • левски-
  • мустафа сангаре-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще може да вземе участие най-рано във втората среща от плейофната фаза на efbet Лига, съобщава „Мач Телеграф“.

Както е известно, той претърпя операция на дясното коляно в началото на месец март, след като получи неприятна контузия при победата на „сините“ над Локомотив София на „Герена“ с 4:3.

Сангаре вече се възстановява, като наскоро махна конците и вече постепенно увеличава натоварванията. Нападателят работи по специална програма, целяща да върне кондицията му и да го подготви за пълноценно завръщане в игра възможно най-скоро.

Така той се очаква за последните мачове в края на сезона, които могат да се окажат ключови в борбата за титлата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове