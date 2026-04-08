Талант на Арсенал влезе в историята на Шампионската лига - счупи рекорд на Ямал

Талантът на Арсенал - Макс Думан, влезе в историята на Шампионската лига. Халфът се появи като резерва при победата на „артилеристите“ с 1:0 в гостуването на Спортинг Лисабон и подобри рекорд на Ламин Ямал.

На 16 години и 97 дни Доуман стана най-младият футболист, играл на четвъртфиналите на ШЛ. Досега рекордът се държеше от Ямал, който през сезон 2023/24 игра срещу ПСЖ на 16 години и 272 дни.

През ноември пък Дауман стана най-младият играч, участвал някога в Шампионска лига. Тогава той се появи като резерва при победата с 3:0 над Славия Прага в Чехия.