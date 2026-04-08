Крило на ЦСКА: Христо Янев винаги успява да даде нещо повече на футболистите

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими даде интервю за предаването на DIEMA SPORT “Преди кръга”. Той разкри какви са очакванията и целите на „червените“ до края на сезона.

„ЦСКА е най-големият клуб в България, трябва да печелим дербитата в топ 4. Да, не започнахме сезона по най-добрия начин, но трябва да дадем всичко от себе си, за да завършим на най-високата възможна позиция“, започна бившият играч на Ботев Пловдив.

„Дори когато нямаш конкуренция, трябва да даваш всичко от себе си. В отбора обаче разполагаме с толкова добри футболисти, че ако не играеш на 100 процента, в следващия мач може да си резерва. Аз съм играч, който иска да е на терена във всеки един момент, без значение, дали в контрола с Оборище, с Берое или дербито с Левски“, добави той.

„Когато съм на резервната скамейка, не ми е любимо, но футболът е такъв. Христо Янев винаги успява да даде нещо повече на футболистите. Понякога всеки от нас преминава през трудни моменти, но той намира точните думи, с които да ни мотивира“, каза французинът.

„Опитвам се да се фокусирам единствено върху следващия двубой. Няма как да знаем какво ни очаква – контузия, болест, или да съм резерва. Първо следващия съперник, а чак след това - полуфиналите с Лудогорец. Надявам се, че ще постигнем целта си да играем в Европа. Защото тя е много важна за мен, за семейството ми, за клуба и за всички фенове“, завърши Брахими.

Той няма да играе срещу Монтана днес заради наказание, но ще бъде на линия за дербито с Левски в понеделник.