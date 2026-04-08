Защитник на Реал Мадрид: Подарихме и двата гола на Байерн Мюнхен

Защитникът на Реал Мадрид - Антонио Рюдигер изтъкна грешките в защита като причина за загубата с 1:2 от Байерн Мюнхен в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Бих казал, че подарихме и двата гола на Байерн. Трябва да играем по-добре. Преди мача говорихме да не даваме топката, защото е изключително опасно на това ниво. Едно нещо, което трябваше да правим по-често и по-добре, беше да стреляме. Но най-добрият им играч беше Мануел Нойер! Във всеки случай, все още имаме надежда да си върнем резултата в Мюнхен“, каза германецът след мача на „Бернабеу“.

Реваншът е на 15 април в Мюнхен на „Алианц Арена“.