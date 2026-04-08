Защитник на Реал Мадрид: Подарихме и двата гола на Байерн Мюнхен

8 Април, 2026 11:00 394 3

Реваншът е на 15 април в Мюнхен на „Алианц Арена“

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Реал Мадрид - Антонио Рюдигер изтъкна грешките в защита като причина за загубата с 1:2 от Байерн Мюнхен в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Бих казал, че подарихме и двата гола на Байерн. Трябва да играем по-добре. Преди мача говорихме да не даваме топката, защото е изключително опасно на това ниво. Едно нещо, което трябваше да правим по-често и по-добре, беше да стреляме. Но най-добрият им играч беше Мануел Нойер! Във всеки случай, все още имаме надежда да си върнем резултата в Мюнхен“, каза германецът след мача на „Бернабеу“.

Реваншът е на 15 април в Мюнхен на „Алианц Арена“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не съм гледал мача но мюнхен са силни

    0 0 Отговор
    и резултата е показателен . ще има и реванш . реал досега показаха и голове и игра . няма за какво да ги е срам . а смените в състава по време на игра водят до усилване на места на терена . явно са по слаби .

    11:08 08.04.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Първоначално немците можеха да завършат мача още първите минути, но не отиграваха добре. После Реал почна точни изпълнения в атака, но Нойер бе на ниво. И двата отбора имаха още много шансове.

    11:27 08.04.2026

  • 3 ТОЯ ПА ТОЯ

    2 0 Отговор
    АБЕ МА МУНЕ ЩО ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ.ТЕ ВИ СКЪСАХА ОТ ФУТБОЛ И ВИ НАПРАВИХА РАЗНОГЛЕДИ.

    11:29 08.04.2026

