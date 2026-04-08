Мениджърът на Ливърпул: Преди година дузпите направиха разликата с ПСЖ, детайлите може да решат нещата

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че е важно мърсисайдци да се фокусират върху всеки следващ мач, а не да гледат твърде далеч в бъдещето. Преди първият 1/4-финал от Шампионската лига срещу ПСЖ нидерландецът демонстрира реализъм относно шансовете на своя тим.

“Не мисля толкова напред, особено при положение, че се изправяме срещу ПСЖ. Те са шампиони на Европа и напълно си го заслужиха. Бяха толкова впечатляващи през миналия сезон, а може би са дори още повече през този. Все още са много добър отбор, но детайлите могат да решат много неща", започна Слот.

"Дузпите направиха разликата миналата година и те продължиха напред, за да спечелят всичко. Обикновено един отбор трябва да спечели след изпълнение на дузпи в Шампионската лига или на Световно първенство, за да продължи напред", каза още той.

"Колкото и да ми се иска да вярвам, че няма късмет при дузпите, понякога може би това има общо с късмета. Донарума беше страхотен при тези изпълнения”, завърши нидерландецът.