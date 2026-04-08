Легенда на Левски: Крайно разочарован съм от Переа

8 Април, 2026 13:15

Емил Спасов е останал доста разочарован от атаката на столичани

Павел Ковачев

Легендата на Левски Емил Спасов коментира пред "Мач Телеграф" равенството на "сините" 2:2 с Добруджа в Добрич. Той е останал доста разочарован от атаката на столичани и най-вече на Хуан Переа.

"Левски изигра много слаб мач в Добрич. Обяснявам си го с това, че колкото повече наближава края на шампионата, толкова по-притеснени започват да стават футболистите. Играят припряно, а когато играеш със страх нищо не се получава. Не бива да е така. Трябва да играят хладнокръвно и уверено. В нападение Левски игра много слабо. Никой не се опитваше да се надиграва с играчите на Добруджа. Доста елементарно се изпуснаха някои топки. Крайно разочарован съм от Переа. Не знам дали се срещна с топката в този мач. Откакто е дошъл в Левски не е доказал, че има качествата за такъв клуб. Дадоха се пари за него, но не ги оправдава с нищо.

Не видях нищо смислено в този мач в нападение. Като изключим двата удара на Кристиан Димитров, който е централен защитник. Явно видя, че той трябва да се нагърби с това. То първият точен удар беше неговия в края на мача и стана 1:1. Това е неприемливо и не говори добре за нападателите. Ако тези момчета не влязат в ритъм не ни чака добро. Те показаха страх и силно се надявам повече такова нещо да не се случва.

На Левски му предстоят най-тежките мачове. Дай Боже да си поправят грешката срещу Арда и ЦСКА. Не бива да губим повече от аванса, който имаме. Трябва да покажат реакция. Определено Сангаре липсва много. Да, той си има своите недостатъци в играта, но постоянно тормозеше противниците. Бореше се, тичаше и печелеше терен. Често се стигаше срещу него да бъдат извършени редица нарушения по време на мач", сподели Спасов.


