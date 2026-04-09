Везенков няма да може да се срещне с българските фенове преди мача

9 Април, 2026 07:30 735 7

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Българската федерация по баскетбол внесоха важно уточнение, след като по-рано днес беше съобщено, че всички желаещи деца ще имат възможност да се срещнат със звездата на Олимпиакос по време на сутрешната тренировка на тима утре. Оказа се, че заниманието все пак ще се състои при затворени врати.

Ето какво написаха от федерацията в профила си в Инстаграм:

“По решение на треньорското ръководство на Олимпиакос сутрешната тренировка на отбора в крайна сметка ще бъде при затворени врати, като позицията на отбора е играчите да не бъдат обезпокоявани и фокусът им да не бъде изместван от предстоящия важен мач за финалното позициониране в класирането на редовния сезон на Евролигата.

Българска федерация по баскетбол уважава позицията на треньорския щаб на гръцкия клуб и поднася извинения за невъзможността срещата да се състои”.

Олимпиакос излиза срещу Апоел Тел Авив в 37-ия кръг на Евролигата. Мачът в “Арена София” е с начален час 19:30, а по трибуните ще има над 10 000 зрители.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой мy дpeмe

    4 4 Отговор
    кой ще се излага да му става фен на тоя изгонения от нба

    07:37 09.04.2026

  • 3 Име

    4 0 Отговор
    Това момче все е с контузия, когато играе националния.

    07:49 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пешо

    3 0 Отговор
    Ами той си има гръцко поданство, не играе за България, защото е контузен или не му дават.Защо им е на българските фенове да се срещат?

    08:52 09.04.2026

  • 6 немо

    3 0 Отговор
    Везенков се сеща, че е българин само когато трябва да получи награда за спортист на годината или нещо от сорта. Когато трябва да играе за националния отбор - не го търси, контузен е

    09:17 09.04.2026

  • 7 НАБЛДАТЕЛ

    1 0 Отговор
    ахаххахахаах А писания бяха как щял да дава автографи на децата. Новият Казийски! И за разбирачите, Дончич, Йокич и Уемби играят за националите си, явно не са такива кадри като нашия!

    10:22 09.04.2026

