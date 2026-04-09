Везенков няма да може да се срещне с българските фенове преди мача

От Българската федерация по баскетбол внесоха важно уточнение, след като по-рано днес беше съобщено, че всички желаещи деца ще имат възможност да се срещнат със звездата на Олимпиакос по време на сутрешната тренировка на тима утре. Оказа се, че заниманието все пак ще се състои при затворени врати.

Ето какво написаха от федерацията в профила си в Инстаграм:

“По решение на треньорското ръководство на Олимпиакос сутрешната тренировка на отбора в крайна сметка ще бъде при затворени врати, като позицията на отбора е играчите да не бъдат обезпокоявани и фокусът им да не бъде изместван от предстоящия важен мач за финалното позициониране в класирането на редовния сезон на Евролигата.

Българска федерация по баскетбол уважава позицията на треньорския щаб на гръцкия клуб и поднася извинения за невъзможността срещата да се състои”.

Олимпиакос излиза срещу Апоел Тел Авив в 37-ия кръг на Евролигата. Мачът в “Арена София” е с начален час 19:30, а по трибуните ще има над 10 000 зрители.