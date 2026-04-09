Тайсън Фюри иска бой с Антъни Джошуа

9 Април, 2026 15:00 699 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Тайсън Фюри иска да излезе срещу Антъни Джошуа в дългоочакван сблъсък между бившите световни шампиони в тежка категория, ако спечели предстоящия си мач срещу Арсланбек Махмудов.

37-годишният Фюри, който за пети път вече се завръща в професионалния бокс, ще премери сили с живеещия в Канада руснак на стадиона на Тотнъм в събота.

"Трябва да мисля за Арсланбек Махмудов в събота вечер, но ако всичко върви добре искам следващата ми битка да е с Джошуа”, заяви Циганския крал пред радио Би Би Си.

36-годишният Джошуа се би за последен път през декември, когато върна в реалността американския ютубър Джейк Пол, нанасяйки му жесток нокаут в шестия рунд в Маями.

Няколко дни след това бившият шампион на WBA, IBF и WBO беше откаран в болница в Нигерия след автомобилна катастрофа, при която загинаха двама негови близки приятели.

Бившият световен шампион на WBC, - американецът Дионтей Уайлдър, също предизвика Джошуа за битка, след като изпрати британеца Дерек Чисора в пенсия с неединодушно съдийско решение миналата събота.

Джошуа направи първата си публична изява след автомобилната катастрофа, когато беше видян в лондонската O2 Arena за мача на Чисора срещу Уайлдър. Боксовият промоутър Еди Хърн каза, че Джошуа се нуждае от време, за да се възстанови, преди да обмисли завръщането си на ринга.

Фюри, който не се е бил, откакто загуби от световния шампион от Украйна Александър Усик през декември 2024 г., отхвърли идеята за двубой между Джошуа и Уайлдър.

“Никога не съм виждал двама мъже да се подхлъзват толкова много, колкото тези двамата“, каза той за двубоя между Уайлдър и Чисора. „Те изглеждат като няколко клубни бойци от мач на „бели якички“ в местен център за отдих. Беше ми тъжно да го гледам”, коментира той.


Свързани новини


  • 1 Aлфа Вълкът

    2 2 Отговор
    Фюри е по-добър от Люис и от Владимир, може би и от Витали, но му се падна да е в поколението на Усик.
    Ще направи мозъка на Джошуа на айрян, а ако вече е такъв ще го бие докато стане на масло.

    15:24 09.04.2026

