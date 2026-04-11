Тайсън Фюри: Целта ми е да победя и да си изям великденските яйца

Тайсън Фюри призна, че е приемал за даденост своята серия без загуба, докато изглеждаше във форма и концентриран преди съботния мач срещу Арсланбек Махмудов на стадиона на Тотнъм Хотспър.

37-годишният британец – който се завръща на ринга след две поредни загуби от Олександър Усик през 2024 г. – тежеше 122 кг, с около 1.3 кг повече от руския си съперник.

Фюри за кратко се оттегли след първите загуби в кариерата си, но заяви амбицията си да стане трикратен световен шампион.

„Който държи поясите – искам да си ги върна. Бях непобеден 17 години и го приемах за даденост“, каза той. „Имах две загуби поред и вече не съм преследваният, а преследвачът. Чувството да си отново гладен е страхотно.

Искам да направя изявление, затова съм по-лек и във форма.“

Фюри, който преди 16 месеца имаше прочутото 11-минутно взиране с Усик, този път размени само кратък 7-секунден поглед с Махмудов. Той беше в отлично настроение през цялата седмица – общуваше с фенове, шегуваше се с медиите и излезе под звуците на „Without Me“ на Eminem.

Темата за теглото отново беше във фокуса. В реванша с Усик през 2024 г. той достигна рекордните за кариерата си 127 кг (макар и облечен), а по време на паузата си между 2016 и 2018 г. стигна до около 178 кг. Фюри, който тренира в Патая, Тайланд, сега тежи колкото при последния си мач във Великобритания през 2022 г., когато победи Дерек Чисора.

„Това е добро и комфортно тегло за Фюри“, каза анализаторът Стив Бънс.

„Изглежда като човек, който е тренирал дълго време в жега.“

Махмудов обаче също впечатлява физически. Висок 196 см, той има 21 победи в 23 мача, 19 от които с нокаут, и идва с репутация на тежко удрящ боец.

Последната му победа беше срещу Дейв Алън през октомври 2025 г.

„Готов съм. Чаках дълго този момент. Това е моята мечта“, каза той.

Фюри никога не е изглеждал типично „изваян“ боксьор, но компенсира с движение, реакции и боксов интелект. Сега въпросът е дали възрастта и натрупаните битки няма да окажат влияние.

Кариерата му включва тежка трилогия с Дионтей Уайлдър, нокдаун срещу Франсис Нгану и трудни мачове с Ото Валин и Усик.

„Остарявам – времето не чака никого – но още имам какво да дам“, добави Фюри, докато съпругата му Парис и семейството му го гледаха от първия ред. „Няма да се пенсионирам пак преди мача. Сега целта ми е да победя този човек и после да изям великденските яйца, които ме чакат в хладилника.“