Чиро Имобиле: Италия трябва да се поучи от Франция, за да възроди футбола си

8 Април, 2026 16:24 651 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на италианския национален отбор и дългогодишна звезда на Лацио, Чиро Имобиле, отправи остри, но конструктивни препоръки към футболната общност в родината си. В момента 36-годишният ветеран защитава цветовете на ФК Париж и от първо лице наблюдава как френският футбол се развива с бързи темпове.

В интервю за местни медии Имобиле не скри възхищението си от инфраструктурата и атмосферата по стадионите във Франция.

„Тук усещането е различно – феновете живеят с играта, а клубовете инвестират в бъдещето. Французите са на прав път и Италия има какво да научи от тях“, категоричен е нападателят.

Според Имобиле, ключът към успеха на френския футбол се крие в доверието към младите таланти и модерните съоръжения.

„Във Франция се дава шанс на младите, което се отплаща не само на клубно, но и на национално ниво. В Италия, за съжаление, стадионите са в окаяно състояние и това спъва развитието на играта. Време е да започнем отначало и да изградим здрава основа“, подчертава той.

Имобиле припомни, че последните успехи на италианските клубове в Европа са все по-редки, докато френските отбори също се борят за върха, но с далеч по-иновативен подход.

„Достатъчно е да погледнем кога за последно френски или италиански тим е триумфирал в Шампионската лига. Това е сигнал, че трябва да се замислим и да променим нещата, защото сегашното положение е обезкуражаващо“, допълни нападателят, който се присъедини към ФК Париж през януари след кратък престой в Болоня.


Подобни новини


