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Шкварек: България е най-бързо изчезващата държава

Шкварек: България е най-бързо изчезващата държава

13 Юни, 2026 09:49, обновена 13 Юни, 2026 08:51 823 34

  • кристиян шкварек-
  • демографска криза-
  • население

Нужна ни е мащабна демографска стратегия, заяви председателят на Фондация "Консервативно общество“

Шкварек: България е най-бързо изчезващата държава - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

България се нуждае от спешна и мащабна държавна стратегия за демографията поне до 2045 година. Това каза председателят на Фондация "Консервативно общество“ и на Сдружение "Месец на семейството“ Кристиян Шкварек в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Той е един от организаторите на "Шествието за семейството", което ще се проведе за шеста поредна година в столицата като градска инициатива в подкрепа на родителството и бъдещето на страната ни.

Шкварек подчерта, че инициативата традиционно обединява голям брой организации и почива на реална обществена почва, тъй като българското общество по своята същност е консервативно.

Необходимост от държавна политика за демографската криза

"Няма друга държава на Земята, която да страда от демографска криза повече от България. По официални статистики на ООН ние сме най-бързо изчезващата нация в света. Поради това е повече от логично да имаме ясна дългосрочна стратегия по този въпрос. Как може да имаме държавни стратегии по всички други теми – от енергетика до земеделие, а по най-важния въпрос да нямаме?“, попита председателят на Фондация "Консервативно общество".

Той обясни, че покрай провеждането на Шествието за семейството организаторите са изготвили и доклад с конкретни предложения към властта. Според него стратегията трябва да включва сериозни научни изследвания, съвместно с БАН и учените, за да се противодейства целенасочено на срива на раждаемостта.

Ролята на "Шествие за семейството"

Организаторът посочи, че в съвременната пазарна икономика темата за семейството и родителството често остава заглушена от постоянния информационен поток, консумеризма и медийния шум.

"Основната цел на "Шествие за семейството" е да се пребори за свое парченце в обществения дискурс, където да се обсъжда този най-централен въпрос. Не става въпрос за търсене на конфронтация, а за дефиниране на философските въпроси за същността на традиционните ценности“, коментира Кристиян Шкварек.

Той допълни, че събитието е естествен отговор на опитите гей парадите да бъдат наложени като централно ежегодно политическо мероприятие от либералния спектър, и дава трибуна на консервативната и християнска гледна точка.

Финансиране на инициативата и подкрепа от църквата

По отношение на бюджета на "Шествие за семейството", Шкварек беше категоричен, че то се издържа изцяло чрез частни средства и доброволни дарения от съмишленици, без участието на чужди посолства, грантове или европейски програми. Той обърна внимание, че проявата разчита предимно на социалните мрежи за информиране на гражданите за разлика от "опонентите си".

Тази година шествието се провежда под официалната егида на Софийската света митрополия и ще бъде последвано от празничен концерт. "Патриарх Даниил категорично заяви своята подкрепа за събитието. Той ще отслужи молебен непосредствено преди началото на програмата в 17:00 часа и по предварителни заявки ще изнесе слово пред присъстващите“, каза в заключение гостът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПеПеДеБерас

    9 0 Отговор
    Не ме занимавайте. Днес съм на прайда.

    Коментиран от #8, #17

    08:52 13.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    В държава с изчезващо население да рекламираш ЛГБТ е много тежко престъпление.Да ходят да рекламират в Индия и Африка.

    08:54 13.06.2026

  • 3 Ами то ! -- --- --- Хубаво !

    12 1 Отговор
    Но Какво Направихте Вие ?

    В Тази Посока ?

    ----------------

    Нищо !

    На Квадрат !

    08:54 13.06.2026

  • 4 Тома

    7 1 Отговор
    Днес е най голямото шествие на семейството

    08:55 13.06.2026

  • 5 Емили с Тротинетката

    9 3 Отговор
    Кметът Васко събори Паметника на Съветската армия.Сега къде ще си правим Прайда?

    08:55 13.06.2026

  • 6 Гост

    9 4 Отговор
    Ефект от 37 г капитализъм.

    08:55 13.06.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    6 2 Отговор
    Още от комунизма Паркът на Свободата беше любимо място на обратните.Милицията ги гонеше по храстите.

    08:57 13.06.2026

  • 8 Кокорчо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПеПеДеБерас":

    Наврял съм си паунови пера в Г.З. и тичам, тичам към площада.

    08:57 13.06.2026

  • 9 Какво Ме Интересува !

    9 0 Отговор
    Кой Какво Правел !

    Със Дупката Си !

    Това си е Негов Личен Проблем !

    И Не Е Въпрос !

    С Който Да се Занимава !

    Обществото !

    Коментиран от #10

    08:58 13.06.2026

  • 10 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво Ме Интересува !":

    Е да де, ама они си завират розови пера у дупките и ни занимават с тех.

    09:01 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    6 2 Отговор
    "Българите са малък, но много пр ост народ"
    И е вярно!!! Устойчиви неха йници, които не правят достатъчно нито за себе си, нито за страна си!!! Не кадърни мрън кащи вечно чакащи спасител!!! Може би ви е га дно, но е вярно!!! А образованието ви е такова, че никой няма да успее да ми каже откъде е цитата с който започвам, докато не попита ИИ!!!

    09:03 13.06.2026

  • 13 ВКК 531

    10 0 Отговор
    Каквото и да направи правителството за стимулиране на раждаемостта, от това се ползват предимно едни определени хора. Те нито учат, нито работят, само ползват!

    09:04 13.06.2026

  • 14 Тоя

    8 5 Отговор
    Шкварек е някакъв нисък комплексар. Повечето ниски хора са така

    09:05 13.06.2026

  • 15 Това

    2 5 Отговор
    въобще не е вярно. Толкова много майки с колички, бременни и деца има. Този лъже платено. Когато бях дете населението на света беше 4 милиарда, а сега е двойно. А и с изкуственият интелект няма нужда от толкова работна ръка. Вижда се, че шофьорите ще отпаднат, много роботи навлизат в индустрията и т.н. Нараства и възрастта на населението. Тази може спокойно да си ходи в Полша.

    09:10 13.06.2026

  • 16 Шкварек

    9 0 Отговор
    Ти колко деца си отгледал? Аз съм отгледал две. Останалото е абсолютен популизъм.

    Коментиран от #21

    09:10 13.06.2026

  • 17 Може Би ?

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ПеПеДеБерас":

    Трябва Да Ви Внесем !

    Едни Екземпляри !

    От !

    Анадола !

    Може би ?

    Ще Им Се !

    Зарадвате !

    09:10 13.06.2026

  • 18 Велински

    3 1 Отговор
    ...това е чудесна новина, имам една теория, че България ще започне да се оправя, когато станем около 3-4М, т.е. когато лошият материал намалее...

    09:11 13.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дръндарска птица

    4 0 Отговор
    Моят султан е доволен.
    Милетът изчезва. Вилаетът остава.

    09:14 13.06.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Шкварек":

    Това е нормалното. Двама човека, две деца. Населението нито намалява, нито се увеличава.

    09:16 13.06.2026

  • 22 Защо

    3 1 Отговор
    Свободата си иска Караджата….и тука си требва е. не

    09:16 13.06.2026

  • 23 така така

    2 1 Отговор
    И ккакво ще направиш ти, бе социалистче такова?

    09:16 13.06.2026

  • 24 Без име

    1 2 Отговор
    Ще се опитат да ни смачкат, но ние ще се възродим по-силни и по-велики отпреди" Людмила Живкова. 2065г идва.

    09:18 13.06.2026

  • 25 Хаха

    2 0 Отговор
    Нужна ни е мащабна демографска стратегия

    И каква е тя🤔🤣
    Всеки депутат да ни дава по една заплата за да раждаме повече деца ли 😁

    09:23 13.06.2026

  • 26 Парите не помагат особено.

    3 0 Отговор
    Най-висока раждаемост има в "богатите" Нигер, Чад, Бурунди, Ангола, Сомалия, Уганда...Афганистан на 34 място, първите 33 са в Африка. Отзад напред са "бедните" Хонконг, Япония, Германия, Италия, Гърция. Ние не сме последни, у нас смъртността и най-вече емиграцията е голяма.

    09:29 13.06.2026

  • 27 Раждаемостта у нас

    3 0 Отговор
    спада още от 1950г,, а сме се увеличавали поради липсата на емиграция до 1989г. Спадът е защото рязко намалява селското население поради колективизацията и отнемането на земята и инвентара на селяните. Масово се обезлюдяваха селата и в града като ти дадат една гарсониера колко деца да отгледаш, пък и не ти трябват много за да ти орат нивите. Дядо ми са били 7 деца, а баба ми 6. баща ми и майка ми са по едно.

    09:30 13.06.2026

  • 28 Най-висока раждаемост

    3 0 Отговор
    у нас е през 1950г.,около 182 000 бебета, а 2022г са 56 596 при почти същия брой население. Сега тези хора са на 75г. и доста от преживелите досега умират, подобна е раждаемостта преди и след рекордната 1950г. Не са могли да емигрират като млади, а 1989г. са на 39г. Затова имаме голям процент пенсионери, около 2млн. за 6,5млн. население.

    09:32 13.06.2026

  • 29 Да напомня на Мунчофеновете

    2 1 Отговор
    Крадевските Бо(га)таши закриха всички комисии, свързани с демографската катастрофа. Крадевските Бо(га)таши посегнаха и на обезщетението за майчинство. Толкоз за Крадевските Бо(га)таши и "борбата с олигархията" на Моше Боташ Крадев!

    09:32 13.06.2026

  • 30 Някой

    1 0 Отговор
    Всъщност в България е една от най-големите раждаемости в ЕС. Но въпросът е на какви.
    Има прости решения за подобряване на материала, намаляване на бъдеща престъпност, бедност и права на децата:
    1. Забрана на лица без средно образование да имат правото на деца. Някаква толерантност на завършващи. При провинение принудителна кастрация, затвор и отнемане на родителските права;
    2. За помощи само след кастрация. Освен за доста възрастни. Трябва да се дефинира какви помощи;
    3. Кампании за безплатни кастрации, може дори с плащания;
    4. Родени тук деца на имигранти, да не се признават за български граждани.
    Всички горни всъщност дори могат да стимулират раждаемостта сред нормални хора.

    Коментиран от #32

    09:39 13.06.2026

  • 31 жълтопаветник- розов еднорог

    1 0 Отговор
    Еее българите като почнат с техните високопарни изявления, реформи, стратегии, кръгли маси и прочие простотии......ум да ти зайде. Решението е близко, но Ганчо се прави на ударен с мокър парцал. За работници вкарваш 1 милион китаеца със семействата им, плюс хора с бг самосъзнание от Украйна,Молдова. България може да е 50 милиона човека без проблем, та нали със същата площ е Англия.

    09:46 13.06.2026

  • 32 Това няма да се разреши

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    от ЕС. Ето моите предложения:
    1. Майчинство след 18г.на майката.
    2. Майчинство до 3-то дете. Който иска повече деца да си ги издържа.
    3. Семеен подоходен данък, тия които не работят - нищо за тях.
    4. Край с привилегиите на самотните майки, да важи само за първо дете (малка била, излъгали я).
    5. Не бива социалните помощи, детски, майчинство да се дават като пари всеки месец. Вместо пари на ръка - сметка в банка от която всеки месец служебно постъпват пари за: плащане на детската градина , плащане на ток, вода, телефон, данъци, глоби, вноски по кредити към банки и ако останат пари - в купони за пазаруване в големите вериги(без цигари и алкохол). Сега бонго прибира парите и не излиза от кръчмата.

    09:47 13.06.2026

  • 33 Пан Поляк

    1 0 Отговор
    България е с един от най-високите коефициенти на плодовитост в Европа. Стига с тая параноя! Нали се сещаш с тази агресивна демографска политика кой се облагодетелства? А ние данъкоплатците да плащаме...

    09:50 13.06.2026

  • 34 Па да изчезва бегето

    1 0 Отговор
    Па да изчезва бегето кво ва боли тва...аз например съм на 50г и не желая да имам деца и след някоя година ще продам каквото имам и ще запаля парите и ще живея като клошар така че като умра никой нищо да не наследи и вземе

    09:54 13.06.2026

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