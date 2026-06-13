Шкварек: България е най-бързо изчезващата държава

България се нуждае от спешна и мащабна държавна стратегия за демографията поне до 2045 година. Това каза председателят на Фондация "Консервативно общество“ и на Сдружение "Месец на семейството“ Кристиян Шкварек в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
Той е един от организаторите на "Шествието за семейството", което ще се проведе за шеста поредна година в столицата като градска инициатива в подкрепа на родителството и бъдещето на страната ни.
Шкварек подчерта, че инициативата традиционно обединява голям брой организации и почива на реална обществена почва, тъй като българското общество по своята същност е консервативно.
Необходимост от държавна политика за демографската криза
"Няма друга държава на Земята, която да страда от демографска криза повече от България. По официални статистики на ООН ние сме най-бързо изчезващата нация в света. Поради това е повече от логично да имаме ясна дългосрочна стратегия по този въпрос. Как може да имаме държавни стратегии по всички други теми – от енергетика до земеделие, а по най-важния въпрос да нямаме?“, попита председателят на Фондация "Консервативно общество".
Той обясни, че покрай провеждането на Шествието за семейството организаторите са изготвили и доклад с конкретни предложения към властта. Според него стратегията трябва да включва сериозни научни изследвания, съвместно с БАН и учените, за да се противодейства целенасочено на срива на раждаемостта.
Ролята на "Шествие за семейството"
Организаторът посочи, че в съвременната пазарна икономика темата за семейството и родителството често остава заглушена от постоянния информационен поток, консумеризма и медийния шум.
"Основната цел на "Шествие за семейството" е да се пребори за свое парченце в обществения дискурс, където да се обсъжда този най-централен въпрос. Не става въпрос за търсене на конфронтация, а за дефиниране на философските въпроси за същността на традиционните ценности“, коментира Кристиян Шкварек.
Той допълни, че събитието е естествен отговор на опитите гей парадите да бъдат наложени като централно ежегодно политическо мероприятие от либералния спектър, и дава трибуна на консервативната и християнска гледна точка.
Финансиране на инициативата и подкрепа от църквата
По отношение на бюджета на "Шествие за семейството", Шкварек беше категоричен, че то се издържа изцяло чрез частни средства и доброволни дарения от съмишленици, без участието на чужди посолства, грантове или европейски програми. Той обърна внимание, че проявата разчита предимно на социалните мрежи за информиране на гражданите за разлика от "опонентите си".
Тази година шествието се провежда под официалната егида на Софийската света митрополия и ще бъде последвано от празничен концерт. "Патриарх Даниил категорично заяви своята подкрепа за събитието. Той ще отслужи молебен непосредствено преди началото на програмата в 17:00 часа и по предварителни заявки ще изнесе слово пред присъстващите“, каза в заключение гостът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПеПеДеБерас
Коментиран от #8, #17
08:52 13.06.2026
2 Последния Софиянец
08:54 13.06.2026
3 Ами то ! -- --- --- Хубаво !
В Тази Посока ?
----------------
Нищо !
На Квадрат !
08:54 13.06.2026
4 Тома
08:55 13.06.2026
5 Емили с Тротинетката
08:55 13.06.2026
6 Гост
08:55 13.06.2026
7 Делю Хайдутин
08:57 13.06.2026
8 Кокорчо
До коментар #1 от "ПеПеДеБерас":Наврял съм си паунови пера в Г.З. и тичам, тичам към площада.
08:57 13.06.2026
9 Какво Ме Интересува !
Със Дупката Си !
Това си е Негов Личен Проблем !
И Не Е Въпрос !
С Който Да се Занимава !
Обществото !
Коментиран от #10
08:58 13.06.2026
10 Абе
До коментар #9 от "Какво Ме Интересува !":Е да де, ама они си завират розови пера у дупките и ни занимават с тех.
09:01 13.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
И е вярно!!! Устойчиви неха йници, които не правят достатъчно нито за себе си, нито за страна си!!! Не кадърни мрън кащи вечно чакащи спасител!!! Може би ви е га дно, но е вярно!!! А образованието ви е такова, че никой няма да успее да ми каже откъде е цитата с който започвам, докато не попита ИИ!!!
09:03 13.06.2026
13 ВКК 531
09:04 13.06.2026
14 Тоя
09:05 13.06.2026
15 Това
09:10 13.06.2026
16 Шкварек
Коментиран от #21
09:10 13.06.2026
17 Може Би ?
До коментар #1 от "ПеПеДеБерас":Трябва Да Ви Внесем !
Едни Екземпляри !
От !
Анадола !
Може би ?
Ще Им Се !
Зарадвате !
09:10 13.06.2026
18 Велински
09:11 13.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дръндарска птица
Милетът изчезва. Вилаетът остава.
09:14 13.06.2026
21 007 лиценз ту кил
До коментар #16 от "Шкварек":Това е нормалното. Двама човека, две деца. Населението нито намалява, нито се увеличава.
09:16 13.06.2026
22 Защо
09:16 13.06.2026
23 така така
09:16 13.06.2026
24 Без име
09:18 13.06.2026
25 Хаха
И каква е тя🤔🤣
Всеки депутат да ни дава по една заплата за да раждаме повече деца ли 😁
09:23 13.06.2026
26 Парите не помагат особено.
09:29 13.06.2026
27 Раждаемостта у нас
09:30 13.06.2026
28 Най-висока раждаемост
09:32 13.06.2026
29 Да напомня на Мунчофеновете
09:32 13.06.2026
30 Някой
Има прости решения за подобряване на материала, намаляване на бъдеща престъпност, бедност и права на децата:
1. Забрана на лица без средно образование да имат правото на деца. Някаква толерантност на завършващи. При провинение принудителна кастрация, затвор и отнемане на родителските права;
2. За помощи само след кастрация. Освен за доста възрастни. Трябва да се дефинира какви помощи;
3. Кампании за безплатни кастрации, може дори с плащания;
4. Родени тук деца на имигранти, да не се признават за български граждани.
Всички горни всъщност дори могат да стимулират раждаемостта сред нормални хора.
Коментиран от #32
09:39 13.06.2026
31 жълтопаветник- розов еднорог
09:46 13.06.2026
32 Това няма да се разреши
До коментар #30 от "Някой":от ЕС. Ето моите предложения:
1. Майчинство след 18г.на майката.
2. Майчинство до 3-то дете. Който иска повече деца да си ги издържа.
3. Семеен подоходен данък, тия които не работят - нищо за тях.
4. Край с привилегиите на самотните майки, да важи само за първо дете (малка била, излъгали я).
5. Не бива социалните помощи, детски, майчинство да се дават като пари всеки месец. Вместо пари на ръка - сметка в банка от която всеки месец служебно постъпват пари за: плащане на детската градина , плащане на ток, вода, телефон, данъци, глоби, вноски по кредити към банки и ако останат пари - в купони за пазаруване в големите вериги(без цигари и алкохол). Сега бонго прибира парите и не излиза от кръчмата.
09:47 13.06.2026
33 Пан Поляк
09:50 13.06.2026
34 Па да изчезва бегето
09:54 13.06.2026