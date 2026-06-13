БСП: Ще решим за подкрепа към Йотова, когато се запознаем с плановете ѝ

Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете ѝ.
Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правитлелството на Румен Радев.
"Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси – цените, съдебната реформа и бюджета", отчете Крум Зарков.
По думите му обаче, голямото предизвикателство тепърва предстои.
По отношение на съдебната реформа Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
На въпрос дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде първо, след като чуят какви са плановете на Йотова занапред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
09:02 13.06.2026
2 Абе
Коментиран от #14
09:02 13.06.2026
3 БСП вече
09:04 13.06.2026
4 Ах Ох
09:04 13.06.2026
5 Питане
Сигурни ли сте, че двете бабички и тримата пам пер са до тогава Господ Ленин няма да им изпрати повиквателни ???
09:09 13.06.2026
6 А ти - от
До коментар #1 от "Последния Софиянец":КОИ СИ ?
09:11 13.06.2026
7 Боруна Лом
09:13 13.06.2026
8 мдда
09:15 13.06.2026
9 Котешки насилник!
09:15 13.06.2026
10 Пич !
И Си Разшири !
Мирогледа !
Такова !
Л -- -- -- но !
Не ни Трябва !
09:16 13.06.2026
11 МЯСТОТО ВИ Е...
09:17 13.06.2026
12 Чума
09:20 13.06.2026
13 Какви са й плановете
Не й се оди да работи.
Кака сака да си я разхожда.
09:24 13.06.2026
14 хахаха
До коментар #2 от "Абе":грозника мамин надали знае
09:24 13.06.2026
15 Ний ша Ва упрайм
09:27 13.06.2026
16 СТИГА БЕ
09:27 13.06.2026
17 Крумчо
09:29 13.06.2026
18 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО
09:33 13.06.2026
19 Нас червеното знаме роди ни
09:37 13.06.2026
20 Ах Ох
09:39 13.06.2026
21 Симеон
нямате люде даже за каре на карти и писар!Събуди се Зарю,събуди се,пък най-хубаво ще е да
си легнеш,поспиш и то завит през глава!
09:41 13.06.2026
22 Наката
09:47 13.06.2026