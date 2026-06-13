БСП: Ще решим за подкрепа към Йотова, когато се запознаем с плановете ѝ

Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете ѝ.

Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правитлелството на Румен Радев.

"Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси – цените, съдебната реформа и бюджета", отчете Крум Зарков.

По думите му обаче, голямото предизвикателство тепърва предстои.

По отношение на съдебната реформа Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.

На въпрос дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде първо, след като чуят какви са плановете на Йотова занапред.