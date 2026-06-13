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БСП: Ще решим за подкрепа към Йотова, когато се запознаем с плановете ѝ

БСП: Ще решим за подкрепа към Йотова, когато се запознаем с плановете ѝ

13 Юни, 2026 09:57, обновена 13 Юни, 2026 09:00 516 22

  • бсп-
  • крум зарков-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • правителство

Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси, заяви лидерът Крум Зарков

БСП: Ще решим за подкрепа към Йотова, когато се запознаем с плановете ѝ - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете ѝ.

Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правитлелството на Румен Радев.

"Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси – цените, съдебната реформа и бюджета", отчете Крум Зарков.

По думите му обаче, голямото предизвикателство тепърва предстои.

По отношение на съдебната реформа Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.

На въпрос дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде първо, след като чуят какви са плановете на Йотова занапред.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    На последното заседание на БСП от 180 делегати дойдоха само 60.Мишките напускат кораба.

    Коментиран от #6

    09:02 13.06.2026

  • 2 Абе

    10 1 Отговор
    Зарко, я кажи къ души котето на съседката.

    Коментиран от #14

    09:02 13.06.2026

  • 3 БСП вече

    6 0 Отговор
    не е фактор. Така че както се казва в песента : по-полека...

    09:04 13.06.2026

  • 4 Ах Ох

    6 0 Отговор
    Подкрепа 3%, ахахахахахаааа 🤣🐭🖕

    09:04 13.06.2026

  • 5 Питане

    5 0 Отговор
    А с колко членска маса ще я подкрепите?
    Сигурни ли сте, че двете бабички и тримата пам пер са до тогава Господ Ленин няма да им изпрати повиквателни ???

    09:09 13.06.2026

  • 6 А ти - от

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    КОИ СИ ?

    09:11 13.06.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ВИЕ НЕ СТЕ ФАКТОР! УТЕКОХТЕ БЕ ДРУГАРИИИИ!

    09:13 13.06.2026

  • 8 мдда

    4 0 Отговор
    Вие отдавна трябваше да сте го решили. Котко-убиецът е много нагъл, противен тип и определено докара БСП до просешка тояга.

    09:15 13.06.2026

  • 9 Котешки насилник!

    3 0 Отговор
    Няма съд и прокуратура за типове като тоя и Мирчев! ☹️👎

    09:15 13.06.2026

  • 10 Пич !

    5 0 Отговор
    Свали си Очилата !

    И Си Разшири !

    Мирогледа !

    Такова !

    Л -- -- -- но !

    Не ни Трябва !

    09:16 13.06.2026

  • 11 МЯСТОТО ВИ Е...

    4 0 Отговор
    НА РЕЗЕРВНАТА СКАМЕЙКА , КЪДЕТО ВИ НАСТАНИХА ДВАМАТА ДЕ БЕЛАКА В СГЛОБКА С ТРЪТЛЕСТИЯ ВИ ФРИТЮРНИК И КО.

    09:17 13.06.2026

  • 12 Чума

    3 1 Отговор
    Дара - президент!

    09:20 13.06.2026

  • 13 Какви са й плановете

    1 0 Отговор
    Ами да стане президент!
    Не й се оди да работи.
    Кака сака да си я разхожда.

    09:24 13.06.2026

  • 14 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    грозника мамин надали знае

    09:24 13.06.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    дай те я на Гюров и полицая

    09:27 13.06.2026

  • 16 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    С вас или без вас,... няма никакво значение вече. АУТ от всякъде

    09:27 13.06.2026

  • 17 Крумчо

    1 0 Отговор
    Зарежи баби политиката и котките, върни се на гейпарада, чедо!

    09:29 13.06.2026

  • 18 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    0 0 Отговор
    Сдавай Позитано 20 и хващайте гората

    09:33 13.06.2026

  • 19 Нас червеното знаме роди ни

    0 0 Отговор
    Който и да подкрепим, файда няма.

    09:37 13.06.2026

  • 20 Ах Ох

    1 0 Отговор
    Крум Страшни Коткоубиеца, ахахахахахаааа 🤣🐈‍⬛🖕

    09:39 13.06.2026

  • 21 Симеон

    0 0 Отговор
    Зарю,Зарю с кого да гледате,с кого да решавате и на кой ще го давате,решението? Та вие,заедно с Йотова,рунтавата,
    нямате люде даже за каре на карти и писар!Събуди се Зарю,събуди се,пък най-хубаво ще е да
    си легнеш,поспиш и то завит през глава!

    09:41 13.06.2026

  • 22 Наката

    1 0 Отговор
    Аз пък си искам Зафиров,ако не може,поне го служете за голям говорител,висш даже,че само светли новини,светло бъдеще и светла бира ви чакат на Бузлуджа!Жив пророк в партията е!

    09:47 13.06.2026

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