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72-годишна пострада при пожар в Карнобат

72-годишна пострада при пожар в Карнобат

13 Юни, 2026 08:52, обновена 13 Юни, 2026 08:55 446 0

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Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави

72-годишна пострада при пожар в Карнобат - 1
Снимка: gramofona.com
БТА БТА

Изгасени са 58 пожара в България през изминалото денонощие. Няма загинали, жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, на сайта си за оперативната обстановка към 6:00 ч.

Екипите на пожарната се реагирали на 102 сигнала за произшествие.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които осем - в жилищни сгради, един - в промишлена сграда и др. Без нанесени материални щети са възникнали 34 пожара, от които девет са били в сухи треви, горска постеля и храсти, 21 в отпадъци, един - в готварски уреди и комини, и др.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи с транспортни средства.

Получени са три лъжливи повиквания.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин.

На граничния преход с Румъния „Русе - Гюргево“ се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.


България
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