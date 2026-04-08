Наполи в търсене на нов треньор: Четири имена в полезрението на клуба

Вълненията около бъдещето на треньорския пост в Наполи набират скорост, след като се появиха слухове, че Антонио Конте може да напусне клуба, за да поеме кормилото на италианския национален отбор. Италианските медии, цитирайки авторитетния журналист Николо Шира, разкриват, че ръководството на неаполитанците вече е набелязало четирима потенциални наследници на Конте.

Сред обсъжданите имена изпъква това на Енцо Мареска – бивш наставник на Челси, който е известен със своя модерен подход и тактическа гъвкавост. В списъка попадат още Винченцо Италиано, който в момента води Болоня и впечатлява с атакуващия стил на игра, както и Даниеле Де Роси, настоящ треньор на Дженоа, и Фабио Гросо, който ръководи Сасуоло.

Причината за евентуалната рокада е свързана с изказване на Конте в началото на седмицата, в което той не изключи възможността да поеме националния тим на Италия.

„Скуадра адзура“ преживя тежко разочарование, след като не успя да се класира за трето поредно световно първенство – неуспех, който разтърси италианския футбол.

В Серия А Наполи продължава да се представя на високо ниво – след изиграни 31 кръга тимът заема второто място с 65 точки, изоставайки със седем от лидера Интер Милано. Въпреки стабилното си представяне, бъдещето на треньорската скамейка остава неясно, а феновете с нетърпение очакват развръзката.