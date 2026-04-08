Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи в търсене на нов треньор: Четири имена в полезрението на клуба

8 Април, 2026 19:12 784 0

  • наполи -
  • антонио конте-
  • енцо мареска -
  • винченцо италиано-
  • даниеле де роси-
  • фабио гросо-
  • серия а-
  • италия

Антонио Конте е спряган за селекционер на Италия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Вълненията около бъдещето на треньорския пост в Наполи набират скорост, след като се появиха слухове, че Антонио Конте може да напусне клуба, за да поеме кормилото на италианския национален отбор. Италианските медии, цитирайки авторитетния журналист Николо Шира, разкриват, че ръководството на неаполитанците вече е набелязало четирима потенциални наследници на Конте.

Сред обсъжданите имена изпъква това на Енцо Мареска – бивш наставник на Челси, който е известен със своя модерен подход и тактическа гъвкавост. В списъка попадат още Винченцо Италиано, който в момента води Болоня и впечатлява с атакуващия стил на игра, както и Даниеле Де Роси, настоящ треньор на Дженоа, и Фабио Гросо, който ръководи Сасуоло.

Причината за евентуалната рокада е свързана с изказване на Конте в началото на седмицата, в което той не изключи възможността да поеме националния тим на Италия.

„Скуадра адзура“ преживя тежко разочарование, след като не успя да се класира за трето поредно световно първенство – неуспех, който разтърси италианския футбол.

В Серия А Наполи продължава да се представя на високо ниво – след изиграни 31 кръга тимът заема второто място с 65 точки, изоставайки със седем от лидера Интер Милано. Въпреки стабилното си представяне, бъдещето на треньорската скамейка остава неясно, а феновете с нетърпение очакват развръзката.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове