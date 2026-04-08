Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен ще се подсили с две нови попълнения след края на сезона

8 Април, 2026 20:13 809 0

  • байерн мюнхен-
  • трансфери-
  • лято 2024-
  • нови попълнения-
  • ляво крило-
  • десен бек-
  • венсан компани-
  • бундеслига-
  • футболни новини

Баварците вече работят по привличането на ново ляво крило

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Летният трансферен прозорец се очертава като изключително динамичен за Байерн Мюнхен, след като ръководството на германския гранд е решено да подсили състава с две ключови попълнения.

Според авторитетното издание „Билд“, баварците вече работят по привличането на ново ляво крило, което да осигури сериозна конкуренция на Луис Диас, както и на класен десен бек, който да внесе свежест и стабилност в защитата. За реализирането на тези амбициозни трансферни планове, от „Алианц Арена“ са готови да инвестират внушителна сума – около 80 милиона евро. Част от необходимите средства ще бъдат осигурени чрез продажбата на футболисти, които не попадат в бъдещите планове на новия треньор Венсан Компани. Сред потенциалните напускащи са Жоао Палиня, Браян Сарагоса и Саша Бое – играчи, които в момента са под наем и не успяха да впечатлят с изявите си през изминалия сезон.

Очаква се през следващите седмици Байерн да ускори преговорите с набелязаните трансферни цели, като феновете на клуба вече тръпнат в очакване на свежи попълнения.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове