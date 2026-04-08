Байерн Мюнхен ще се подсили с две нови попълнения след края на сезона

Летният трансферен прозорец се очертава като изключително динамичен за Байерн Мюнхен, след като ръководството на германския гранд е решено да подсили състава с две ключови попълнения.

Според авторитетното издание „Билд“, баварците вече работят по привличането на ново ляво крило, което да осигури сериозна конкуренция на Луис Диас, както и на класен десен бек, който да внесе свежест и стабилност в защитата. За реализирането на тези амбициозни трансферни планове, от „Алианц Арена“ са готови да инвестират внушителна сума – около 80 милиона евро. Част от необходимите средства ще бъдат осигурени чрез продажбата на футболисти, които не попадат в бъдещите планове на новия треньор Венсан Компани. Сред потенциалните напускащи са Жоао Палиня, Браян Сарагоса и Саша Бое – играчи, които в момента са под наем и не успяха да впечатлят с изявите си през изминалия сезон.

Очаква се през следващите седмици Байерн да ускори преговорите с набелязаните трансферни цели, като феновете на клуба вече тръпнат в очакване на свежи попълнения.