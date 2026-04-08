ПСЖ с категорична победа над Ливърпул в първия четвъртфинал на Шампионската лига

Пари Сен Жермен надделя с 2:0 над английския колос Ливърпул в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига.

Още в 11-ата минута младият талант Дезире Дуе разпечата вратата на гостите, давайки ранен аванс на домакините.

След почивката, в 65-ата минута, грузинската звезда Хвича Кварацхелия удвои преднината на парижани, след като получи прецизен пас от Жоао Невеш и не остави шансове на вратаря на Ливърпул.

Драмата не липсваше – в 70-ата минута съдията отсъди дузпа за ПСЖ, но след намесата на ВАР решението бе отменено.

Малко преди края на срещата, в 87-ата минута, Усман Дембеле бе на косъм да направи резултата класически, но топката срещна дясната греда след светкавична контраатака.

Статистиката говори сама за себе си – френският шампион владееше топката през цели 70% от игровото време, създаде 18 опасни положения, като 6 от тях бяха точни удари, а още толкова преминаха встрани от целта.

Реваншът между Ливърпул и ПСЖ ще се изиграе идния вторник от 22:00 часа, като победителят ще се изправи срещу Реал Мадрид или Байерн Мюнхен в полуфиналната фаза на турнира.