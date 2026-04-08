Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ с категорична победа над Ливърпул в първия четвъртфинал на Шампионската лига

8 Април, 2026 23:55 502 1

  • пари сен жермен -
  • ливърпул -
  • шампионската лига-
  • дезире дуе-
  • псж-
  • футбол-
  • шл

Парижани взеха комфортна преднина преди реванша в Англия

ПСЖ с категорична победа над Ливърпул в първия четвъртфинал на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен надделя с 2:0 над английския колос Ливърпул в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига.

Още в 11-ата минута младият талант Дезире Дуе разпечата вратата на гостите, давайки ранен аванс на домакините.

След почивката, в 65-ата минута, грузинската звезда Хвича Кварацхелия удвои преднината на парижани, след като получи прецизен пас от Жоао Невеш и не остави шансове на вратаря на Ливърпул.

Драмата не липсваше – в 70-ата минута съдията отсъди дузпа за ПСЖ, но след намесата на ВАР решението бе отменено.

Малко преди края на срещата, в 87-ата минута, Усман Дембеле бе на косъм да направи резултата класически, но топката срещна дясната греда след светкавична контраатака.

Статистиката говори сама за себе си – френският шампион владееше топката през цели 70% от игровото време, създаде 18 опасни положения, като 6 от тях бяха точни удари, а още толкова преминаха встрани от целта.

Реваншът между Ливърпул и ПСЖ ще се изиграе идния вторник от 22:00 часа, като победителят ще се изправи срещу Реал Мадрид или Байерн Мюнхен в полуфиналната фаза на турнира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    2 0 Отговор
    нищо страшно, слот има нова тактика, 6-3-1

    00:16 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове