Любопитен рекорд в ЦСКА

Седми различен футболист изведе ЦСКА с капитанската лента този сезон. Нападателят Йоанис Питас бе избран от Христо Янев за лидер на състава, излязъл на стадион „Огоста” в Монтана. "Червените" стигнаха трудно до победата с 1:0 след гол на таланта Петко Панайотов в третата минута на добавеното време.

Преди кипърския национал Питас, капитани на ЦСКА от първата минута през сезона до тук бяха Лиъм Купър, Густаво Бусато, Адриан Лапеня, Иван Турицов, Теодор Иванов и Бруно Жордао, пише "Тема спорт". Първите двама вече не са част от отбора, а останалите четирима останаха на пейката на стадион „Огоста“.

Така наред бе капитан №7 за "армейците" през сезона - Йоанис Питас. Иначе, кипърецът вече слага лентата, но не от началото, а в хода на мача. Това се случи при домакинската победа над Добруджа с 2:0 на 22 март. Тогава Жордао беше заменен на почивката и нападателят стана капитан.

Никога досега ЦСКА не е извеждан от толкова различни играчи с лентата в рамките на едно първенство. Любопитният рекорд при "червените" идва 7 кръга преди края на първенството.