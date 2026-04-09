Любопитен рекорд в ЦСКА

9 Април, 2026 11:00 763 3

Това никога не се беше случвало

Любопитен рекорд в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Седми различен футболист изведе ЦСКА с капитанската лента този сезон. Нападателят Йоанис Питас бе избран от Христо Янев за лидер на състава, излязъл на стадион „Огоста” в Монтана. "Червените" стигнаха трудно до победата с 1:0 след гол на таланта Петко Панайотов в третата минута на добавеното време.

Преди кипърския национал Питас, капитани на ЦСКА от първата минута през сезона до тук бяха Лиъм Купър, Густаво Бусато, Адриан Лапеня, Иван Турицов, Теодор Иванов и Бруно Жордао, пише "Тема спорт". Първите двама вече не са част от отбора, а останалите четирима останаха на пейката на стадион „Огоста“.

Така наред бе капитан №7 за "армейците" през сезона - Йоанис Питас. Иначе, кипърецът вече слага лентата, но не от началото, а в хода на мача. Това се случи при домакинската победа над Добруджа с 2:0 на 22 март. Тогава Жордао беше заменен на почивката и нападателят стана капитан.

Никога досега ЦСКА не е извеждан от толкова различни играчи с лентата в рамките на едно първенство. Любопитният рекорд при "червените" идва 7 кръга преди края на първенството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това не е рекорд

    4 1 Отговор
    А лиспа на изявен естествен лидер. И не е за хвалба.

    11:01 09.04.2026

  • 2 Менте отбор, менте капитан

    3 4 Отговор
    Менте треньор, менте ръководство! Селско отборче за кварталната градинка!

    11:12 09.04.2026

  • 3 хоминид

    0 0 Отговор
    Освен в "Левски" и в "ЦСКА"-то също е пълно с негритяни! Докъде сме паднали само!!! "Български футбол".

    13:46 09.04.2026

