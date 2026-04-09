Роналд Куман: Преди време на "Камп Ноу" съперниците страдаха, а сега...

9 Април, 2026 11:59 1 167 0

  • роналд куман-
  • футбол-
  • барселона-
  • шампионска лига

В момента цялата система на игра изглежда прекалено зависима от Рафиня и Ламин Ямал

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият наставник на Барселона Роналд Куман сподели своето виждане за сегашното състояние на “блаугранас”. В сряда вечер отборът на Ханзи Флик отстъпи като домакин с 0:2 от Атлетико Мадрид в първи четвъртфинал от Шампионската лига и е на крачка от отпадане.

“В момента цялата система на игра изглежда прекалено зависима от Рафиня и Ламин Ямал - заяви Куман. - Когато тези двамата не играят или не са на най-доброто си ниво, отборът губи креативност, ритъм и увереност. Днес имах чувството, че Маркъс Рашфорд беше единственият играч, който наистина се опита да подкрепи Ямал и да създаде опасност в атака. Но на това ниво това не е достатъчно – нужни са повече играчи, които да поемат отговорност. И, честно казано, тъжно е да се вижда как Барселона губи по този начин у дома. Този стадион някога беше място, където съперниците страдаха. Сега отборите идват тук с убеждението, че могат да спечелят, а това е голям проблем.“

Нидерландецът беше начело на каталунците от лятото на 2020 година до октомври 2021 година и беше заменен от Чави Ернандес.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

