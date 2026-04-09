Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски сменя синия си екип срещу Арда в памет на Боби Михайлов

9 Април, 2026 11:30 1 410 10

  • левски-
  • борислав михайлов-
  • футбол-
  • арда-
  • екипи

Левски сменя синия си екип срещу Арда в памет на Боби Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски ще излезе с нетрадиционен екип в домакинството си срещу Арда в срещата си от 29-ия кръг на първенството тази вечер от 20:30 часа.

Вместо обичайните сини цветове, футболистите на тима от „Герена“ ще бъдат облечени в черни фланелки като знак на почит към една от емблематичните фигури в клубната история – Борислав Михайлов, който почина на 31-ви март на 63-годишна възраст.

Ето какво написаха от Левски:

💔 През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.

🙏 Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.

⚫️ В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда“ в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.

Никога няма да бъдеш забравен, капитане!


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    22 0 Отговор
    Голям футболист беше,но ще бъде запомнен главно с корупцията и управлението си в БФС. За съжаление.

    Коментиран от #7

    11:32 09.04.2026

  • 2 Хихо

    9 3 Отговор
    Бобката да връща парите, които открадна от бфс

    11:32 09.04.2026

  • 3 Написахте ли наследството на Михайлов

    14 4 Отговор
    15 Милиона евро, крадени от държавата.
    Вместо да се задейства специалната прокуратура, която може да отнема имуществото на такива,
    тук се затварят очите.
    Кой печели от това?

    11:49 09.04.2026

  • 4 Meлани

    7 3 Отговор
    Тя Мария го прежали,тези кухите още не!

    11:52 09.04.2026

  • 5 Гуньо Простиа

    8 5 Отговор
    Освен със черни екипи футболистите на Левски ще излязат и с обръчи , бухалки и ленти

    12:08 09.04.2026

  • 6 ФАКТИ

    8 2 Отговор
    Отбора на ДПС София срещу отбора на ДПС Кърджали,кой ли ще победи?

    12:45 09.04.2026

  • 7 Тома

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    Щом перукан е оставил 15 милиона наследство смятайте другите от бфс колко са крали.После футбола в България бил стигнал дъното.

    13:14 09.04.2026

  • 8 Бат Венце Сикаджията

    5 2 Отговор
    Оляхте се с този Боби. Като че ли Господ се е споминал. Ок , добре, ходил на световно, хванал 2,3 дузпи във важен момент, къде с усет , къде с късмет, но вече се уляхте. Бил легенда, титан, голяма работа и тн и тн и тн. Хайде стига вече. Ясна е работата. Светец няма да стане. Оня дето "върви" не прощава.

    13:25 09.04.2026

  • 9 колориметър

    3 1 Отговор
    5-тима негри в отбора!Шаш и паника!

    13:42 09.04.2026

  • 10 1917

    5 0 Отговор
    Такава легенда, че уелвскарите не го взеха след като се върна от Франция и трябваше да играе в Ботев и Славия........

    14:01 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове