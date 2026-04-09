Левски сменя синия си екип срещу Арда в памет на Боби Михайлов

Отборът на Левски ще излезе с нетрадиционен екип в домакинството си срещу Арда в срещата си от 29-ия кръг на първенството тази вечер от 20:30 часа.
Вместо обичайните сини цветове, футболистите на тима от „Герена“ ще бъдат облечени в черни фланелки като знак на почит към една от емблематичните фигури в клубната история – Борислав Михайлов, който почина на 31-ви март на 63-годишна възраст.
Ето какво написаха от Левски:
💔 През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.
🙏 Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.
⚫️ В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда“ в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.
Никога няма да бъдеш забравен, капитане!
3 Написахте ли наследството на Михайлов
Вместо да се задейства специалната прокуратура, която може да отнема имуществото на такива,
тук се затварят очите.
Кой печели от това?
11:49 09.04.2026
7 Тома
До коментар #1 от "Казанлъшкия":Щом перукан е оставил 15 милиона наследство смятайте другите от бфс колко са крали.После футбола в България бил стигнал дъното.
13:14 09.04.2026
