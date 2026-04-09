Левски сменя синия си екип срещу Арда в памет на Боби Михайлов

Отборът на Левски ще излезе с нетрадиционен екип в домакинството си срещу Арда в срещата си от 29-ия кръг на първенството тази вечер от 20:30 часа.

Вместо обичайните сини цветове, футболистите на тима от „Герена“ ще бъдат облечени в черни фланелки като знак на почит към една от емблематичните фигури в клубната история – Борислав Михайлов, който почина на 31-ви март на 63-годишна възраст.

Ето какво написаха от Левски:

💔 През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.

🙏 Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.

⚫️ В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда“ в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.

Никога няма да бъдеш забравен, капитане!