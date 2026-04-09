Шестима фенове са били отведени в полицията във връзка с вчерашното дерби между Ботев и Локомотив в Пловдив

Шестима фенове са били отведени в полицията за противообществени прояви във връзка с вчерашното дерби между ПФК “Ботев” и ПФК “Локомотив” в Пловдив



На четирима от извършителите са съставени актове по ЗООРПМС, един от тях е бил задържан за срок до 24 часа



В резултат на предприетите мерки от областната дирекция на МВР за охрана на обществения ред в Пловдив, не са регистрирани сериозни нарушения и инциденти при провеждане на вчерашния футболен мач между ПФК „Ботев“ и ПФК “Локомотив”.



При извършена щателна проверка преди началото на срещата, в единия от секторите на трибуната служители от придадените сили на жандармерията са открили 9 факли с дистанционен детонатор. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, работата продължава.

Около 23 ч., непосредствено след приключване на дербито, в зоната на стадион „Христо Ботев“ се е наложила бърза полицейска намеса заради възникнало сбиване между няколко привърженици на двата отбора. Физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали, а всичките шестима участници са били отведени в Шесто РУ. На трима от тях са съставени актове по Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, по силата на които им се налага глоба в размер на 511,29 евро и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок от една година. Спрямо четвъртия, който е бил задържан със заповед по ЗМВР за едно денонощие, е взето подобно административно отношение, а преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.