Шестима фенове са били отведени в полицията във връзка с вчерашното дерби между Ботев и Локомотив в Пловдив

9 Април, 2026 15:41 634 2

От МВР отчетоха, че не са регистрирани сериозни нарушения и инциденти

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шестима фенове са били отведени в полицията за противообществени прояви във връзка с вчерашното дерби между ПФК “Ботев” и ПФК “Локомотив” в Пловдив

На четирима от извършителите са съставени актове по ЗООРПМС, един от тях е бил задържан за срок до 24 часа

В резултат на предприетите мерки от областната дирекция на МВР за охрана на обществения ред в Пловдив, не са регистрирани сериозни нарушения и инциденти при провеждане на вчерашния футболен мач между ПФК „Ботев“ и ПФК “Локомотив”.

При извършена щателна проверка преди началото на срещата, в единия от секторите на трибуната служители от придадените сили на жандармерията са открили 9 факли с дистанционен детонатор. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, работата продължава.

Около 23 ч., непосредствено след приключване на дербито, в зоната на стадион „Христо Ботев“ се е наложила бърза полицейска намеса заради възникнало сбиване между няколко привърженици на двата отбора. Физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали, а всичките шестима участници са били отведени в Шесто РУ. На трима от тях са съставени актове по Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, по силата на които им се налага глоба в размер на 511,29 евро и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок от една година. Спрямо четвъртия, който е бил задържан със заповед по ЗМВР за едно денонощие, е взето подобно административно отношение, а преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Е.. по-полека, ще ги откажете да протестират после.

    15:52 09.04.2026

  • 2 Мнение

    1 0 Отговор
    Крахът и падението на една нация:
    Чалгата и ритнитопковците са по-важни от липсата на мембрани за АЕЦ Козлодуй и от окупираното летище София, което ни прави страна в още един чужд военен конфликт?!

    Как се оправя такава нация?!
    Излизат, гледат те лошо, скачат ти на б.й, а в следващия момент се съгласяват да бъдат пуш..но м.со за чужди интереси (подобно на тия промитите в укрия)?!

    КАК НАРОДЕ, СЕ ОПРАВЯ ТАКОВА ПОКОЛЕНИЕ/ПОКОЛЕНИЯ???

    17:20 09.04.2026

