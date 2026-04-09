Фернандо Алонсо може да шофира папамобила на Лъв XIV при посещението му в Испания

Фернандо Алонсо може да се окаже зад волана на папамобила това лято, когато папа Лъв XIV ще посети Испания от 6 до 12 юни. Двукратният световен шампион от Формула 1 би могъл да го превози, ако организаторите получат благословията на Ватикана.

Идеята всъщност не е нова: Яго де ла Сиерва, координатор на посещението на папа Бенедикт XVI в Испания за Световния ден на младежта през 2011 година, разкри в интервю за “La Radio Canaria”, че тогава е предложил Алонсо за шофьор, но Ватиканът е реагирал с възмущение.

„Казаха ни, че е абсолютно невъзможно и че искат агент от националната полиция. Аз защитих идеята, аргументирайки, че Фернандо умее да кара и Светият отец не е в опасност, но не ни послушаха”, спомня си де ла Сиерва.

Четиринадесет години по-късно организаторът намеква, че при предстоящото посещение ще има изненади. „Ще опитаме различни неща, които добавят вкус към визитата и имат много смисъл. Предвидени са и изненади”, заяви той, без да потвърди директно участието на Алонсо.

Испанският пилот остава един от най-популярните спортисти в страната и подобен жест би бил запомнящ се момент от папската визита.