Фернандо Алонсо може да шофира папамобила на Лъв XIV при посещението му в Испания

9 Април, 2026 18:14 596 3

  • фернандо алонсо-
  • папамобила-
  • папа лъв -
  • испания -
  • световен шампион-
  • формула 1 -
  • превози-
  • ватикана-
  • яго де ла сиерва-
  • координатор -
  • папа бенедикт -
  • ватиканът

През 2011 година идеята беше отхвърлена от Ватикана, но този път изглежда по-реална

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Фернандо Алонсо може да се окаже зад волана на папамобила това лято, когато папа Лъв XIV ще посети Испания от 6 до 12 юни. Двукратният световен шампион от Формула 1 би могъл да го превози, ако организаторите получат благословията на Ватикана.

Идеята всъщност не е нова: Яго де ла Сиерва, координатор на посещението на папа Бенедикт XVI в Испания за Световния ден на младежта през 2011 година, разкри в интервю за “La Radio Canaria”, че тогава е предложил Алонсо за шофьор, но Ватиканът е реагирал с възмущение.

„Казаха ни, че е абсолютно невъзможно и че искат агент от националната полиция. Аз защитих идеята, аргументирайки, че Фернандо умее да кара и Светият отец не е в опасност, но не ни послушаха”, спомня си де ла Сиерва.

Четиринадесет години по-късно организаторът намеква, че при предстоящото посещение ще има изненади. „Ще опитаме различни неща, които добавят вкус към визитата и имат много смисъл. Предвидени са и изненади”, заяви той, без да потвърди директно участието на Алонсо.

Испанският пилот остава един от най-популярните спортисти в страната и подобен жест би бил запомнящ се момент от папската визита.


  • 1 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Доколкото знам Коле Цолов ще шофира тротинетката на папа Лъф 14,а певачката Крисия ще му пее на уше!🌈🛴🤔🤣👍

    18:25 09.04.2026

  • 2 ООрана държава

    1 0 Отговор
    С 200 ли?

    18:32 09.04.2026

  • 3 Мдааа

    0 0 Отговор
    ... не знам кой беше отзад, но Папата му беше шофьор...

    18:44 09.04.2026

