Яник Синер прекъсна рекордната си серия, но продължава напред в Монте Карло

9 Април, 2026 19:20 458 0

Италианецът се наложи над чеха Томаш Махач

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Италианската тенис сензация Яник Синер продължава похода си на Мастърс 1000 в Монте Карло, след като се класира за четвъртфиналите на престижния турнир. Въпреки че прекъсна забележителната си поредица от 37 последователни спечелени сета на турнири от тази категория, Синер демонстрира характер и борбен дух, за да надделее над чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7(3), 6:3 в оспорван двубой, продължил точно два часа.

В началото на срещата вторият поставен в схемата Синер буквално прегази съперника си, като спечели първия сет с убедителното 6:1 за по-малко от половин час. Във втората част обаче италианецът допусна спад в концентрацията и натрупа непредизвикани грешки, което позволи на Махач да поведе с 5:2 след два пробива. Чехът обаче не успя да затвори сета навреме, а Синер се възползва от колебанията му и изравни резултата до 5:5. В последвалия тайбрек Махач показа по-здрави нерви и спечели със 7:3, слагайки край на впечатляващата серия на италианеца.

В решителния трети сет Яник Синер показа защо е сред фаворитите за титлата. Той стартира вихрено, като взе 12 поредни точки и поведе с 3:1. Дори медицинският таймаут на Махач не успя да разколебае италианеца, който запази самообладание и затвори мача без повече изненади.

В битката за място на полуфиналите Синер ще се изправи срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим. Оже-Алиасим се класира напред, след като Каспер Рууд се отказа поради здравословни проблеми.


Подобни новини


