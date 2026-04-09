Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София с обрат срещу Берое Стара Загора

9 Април, 2026 17:36 636 2

Футболната съдба се усмихна на "железничарите"

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София изкова ценна победа с 2:1 над Берое в мач, изпълнен с обрати, емоции и напрежение до последния съдийски сигнал. "Железничарите" от столицата демонстрираха характер и воля, като за първи път през сезона обърнаха резултата в своя полза, а надеждите им за място в топ 8 остават живи.

В 42-ата минута Хуанка Пинеда показа класа по десния фланг, преодоля защитник и сервира топката на тепсия за Давид Валверде, който безпроблемно откри резултата за Берое – 0:1.

След антракта обаче, Локомотив София излезе преобразен. В 57-ата минута Реян Даскалов центрира прецизно отдясно, а Спас Делев с акробатичен плонж с глава възстанови равенството – 1:1. Този гол върна интригата и даде криле на домакините, които натиснаха още по-смело напред. Драмата достигна своя връх в заключителните минути.

В 83-ата минута Кауе Карузо изведе Адил Тауи сам срещу вратаря Артур Мота, а нападателят на "червено-черните" не трепна и с помощта на гредата донесе победата на своя тим – 2:1.

С този успех Локомотив София, воден от Станислав Генчев, събира 37 точки и остава в битката за първата осмица, заемайки деветото място кръг преди края на редовния сезон. За Берое и наставника Хосу Урибе ситуацията става все по-тежка – тимът е на 14-а позиция с едва 22 точки и все по-далеч от спасителния бряг.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шпек Салам Народен

    0 0 Отговор
    Само Локо!

    Коментиран от #2

    18:48 09.04.2026

  • 2 ацом

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шпек Салам Народен":

    Само Марто

    19:48 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове