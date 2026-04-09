Локомотив София с обрат срещу Берое Стара Загора

Локомотив София изкова ценна победа с 2:1 над Берое в мач, изпълнен с обрати, емоции и напрежение до последния съдийски сигнал. "Железничарите" от столицата демонстрираха характер и воля, като за първи път през сезона обърнаха резултата в своя полза, а надеждите им за място в топ 8 остават живи.

В 42-ата минута Хуанка Пинеда показа класа по десния фланг, преодоля защитник и сервира топката на тепсия за Давид Валверде, който безпроблемно откри резултата за Берое – 0:1.

След антракта обаче, Локомотив София излезе преобразен. В 57-ата минута Реян Даскалов центрира прецизно отдясно, а Спас Делев с акробатичен плонж с глава възстанови равенството – 1:1. Този гол върна интригата и даде криле на домакините, които натиснаха още по-смело напред. Драмата достигна своя връх в заключителните минути.

В 83-ата минута Кауе Карузо изведе Адил Тауи сам срещу вратаря Артур Мота, а нападателят на "червено-черните" не трепна и с помощта на гредата донесе победата на своя тим – 2:1.

С този успех Локомотив София, воден от Станислав Генчев, събира 37 точки и остава в битката за първата осмица, заемайки деветото място кръг преди края на редовния сезон. За Берое и наставника Хосу Урибе ситуацията става все по-тежка – тимът е на 14-а позиция с едва 22 точки и все по-далеч от спасителния бряг.