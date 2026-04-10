Хичо: Левски не се отказва, дори когато му е трудно

Бившият играч на Левски Николай Димитров коментира представянето на „сините“ и разкри своите очаквания за дербито с ЦСКА.

"Нещото, което ми прави най-голямо впечатление в Левски, е постоянството, с което играят. Точно тези мачове, които са едни от най-трудните като този с Берое или отбор, който се е затворил отзад, като с Локо Пд. Виждам, че отборът не се отказва, дори да му е трудно, дори да не му върви играта. Това са все предпоставки, за да можем накрая на сезона да се поздравим", заяви Хичо пред "МачКаст", подкастът на вестник "Мач Телеграф".

"Когато разликата стана 12 точки, в социалните мрежи имаше голяма еуфория. Това е нещо, което по-скоро би попречило на футболистите. Но аз виждам, че те на терена са спокойни и някак се фокусират мач за мач, което показва и ролята на треньора. Другото важно нещо, което трябва да кажем е, че Левски има доста балансиран състав. Има кой да влезе и да замести, ако на някой не му върви играта или има контузии", добави юношата на "сините",

"Горе-долу нещата, които обсъждахме досега, са негово творение и резултат от неговата работа. Наистина, той технически няма какво толкова да научи играчите, освен да им каже къде да се разполагат тактически. Най-големият фактор, който той допринесе в състава, е менталният и психологическия. След мач почти винаги е доста умерен, независимо дали е загуба или победа. Това създава много хубав образ, както в медиите и извън колектива, така и помага на играчите да се чувстват добре", каза още Димитров, който след края на кариерата си се захвана с бизнес.

"Мисля, че се отличава един играч и това е Евертон Бала през целия сезон. Но не можем да кажем, че той е точно крило, тъй като той играе на доста позиции. Въпреки че, според мен, той се чувства най-добре там, в ляво. Мисля, че Око Флекс също оправдава очакванията към себе си. Той имаше опит в българското първенство, което не е малък фактор. Успя да се адаптира и да създава в много мачове неприятности на противника", добави Хичо.

"Вечното дерби е номер 1 мач за мен. Аз съм си от България и всеки българин, който е играл в един от двата гранда, усеща важността от емоционална гледна точка, и заряда на този мач. Това е хубавото в този мач - няма правило или тенденция, които да се следват. Сякаш този, който е в по-незавидна позиция излиза често победител в дербитата. Моята версия за това е, че 90% от мача е ментален. Той се случва в главите на футболистите. Който успее да се запази по-балансиран и по-спокоен, има и повече шансове да победи. Когато влизаш в ролята на аутсайдер, това някак сваля някаква раница от гърба ти", каза още Димитров.

"На нас ръка ни подаде треньорът Мъри Стоилов. Освен че се занимаваше с нас на тренировките, той много държеше да оставаме и след това. Тренирахме най-различни неща, най-вече от техническа гледна точка. Според мен, той е българският треньор, който се справя най-добре в момента и това не е тайна за никого. Така че, да не работи тук и най-вече в Левски, е според мен голям минус", завърши бившият национал.