Георги Иванов: СК да преразгледа участието на Кабаков до края на сезона

Президентът на БФС Георги Иванов изрази позиция по повод полемиките, възникнали около съдийските отсъждания на Георги Кабаков през последните седмици.
„Изчаках да се изиграе мачът между Лудогорец и Черно море, който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение.
Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое и ЦСКА.
Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача Берое – ЦСКА.
Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабака
11:07 10.04.2026
3 Митко саллаков
11:11 10.04.2026
4 Чики-Рики
9 март, Левски - Локо Пловдив 1:0 (дузпа за "сините" в самия край)
15 март, Берое - Левски 0:1 (отменен гол с ВАР за домакините заради "нарушение" в хода на атаката)
21 март, Левски - Черно море 2:1 (дузпа за "сините" през второто полувреме)
9 април, Левски - Арда 1:0 (червен картон за домакините преди почивката) Нещо друго за преразглеждане....!!??И така месец и половина бонуси за кандидат шампиона Подуяне!
11:13 10.04.2026
5 До Чики-Рики
Коментиран от #6
11:41 10.04.2026
6 Ъхъ
До коментар #5 от "До Чики-Рики":Очевидно е, че целият отбор на Локо Пловдив са били на лагер-сбор при лама Калушев! Вътре в кемпера!
12:48 10.04.2026