Георги Иванов: СК да преразгледа участието на Кабаков до края на сезона

10 Април, 2026 10:59 1 158 6

  • георги кабаков-
  • футбол-
  • георги иванов

Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое и ЦСКА

Георги Иванов: СК да преразгледа участието на Кабаков до края на сезона
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на БФС Георги Иванов изрази позиция по повод полемиките, възникнали около съдийските отсъждания на Георги Кабаков през последните седмици.

„Изчаках да се изиграе мачът между Лудогорец и Черно море, който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение.

Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое и ЦСКА.

Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача Берое – ЦСКА.

Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата".


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабака

    6 0 Отговор
    само офшорната сметка не пипайте

    11:07 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Митко саллаков

    3 1 Отговор
    Четох становището им. Те са с зависимост. Сменяй

    11:11 10.04.2026

  • 4 Чики-Рики

    10 4 Отговор
    22 февруари, ЦСКА 1948 - Левски 1:3 (червен картон за домакините преди почивката)

    9 март, Левски - Локо Пловдив 1:0 (дузпа за "сините" в самия край)

    15 март, Берое - Левски 0:1 (отменен гол с ВАР за домакините заради "нарушение" в хода на атаката)

    21 март, Левски - Черно море 2:1 (дузпа за "сините" през второто полувреме)

    9 април, Левски - Арда 1:0 (червен картон за домакините преди почивката) Нещо друго за преразглеждане....!!??И така месец и половина бонуси за кандидат шампиона Подуяне!

    11:13 10.04.2026

  • 5 До Чики-Рики

    8 3 Отговор
    Прав си за всичко. много интересно ми се видя тълкуването на съдийската комисия за 11-метровия наказателен удар срещу Локо Пловдив,Око-Флекс правил финт при който настъпва защитник на противника и съдията свири нарушение за Левски.СМЕШНИЦИ.Видно е че Левски и Ботев Пловдив са собственост на ШИШИ.

    Коментиран от #6

    11:41 10.04.2026

  • 6 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "До Чики-Рики":

    Очевидно е, че целият отбор на Локо Пловдив са били на лагер-сбор при лама Калушев! Вътре в кемпера!

    12:48 10.04.2026

