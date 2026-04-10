Шампионът на Алжир се прицели във футболист на ЦСКА

10 Април, 2026 10:29 658 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионът и убедителен лидер в алжирското първенство МС Алжер следи изкъсо изявите на Мохамед Брахими, пише Тема Спорт. Тази информация се появи в подробен очерк на местното издание "Lagazettedufennec" за изявите на крилото с екипа на ЦСКА.

Колегите акцентират върху решителната част от сезона, която предстои за "армейците" и 27-годишния флангови футболист. Те отчитат, че неговият договор с най-успешния български клуб е до лятото на 2028. Всъщност това все още не е официално, тъй като Брахими подписа с ЦСКА през август за 1+1 сезон. Очакванията обаче са, че в действителност "червените" ще активират допълнителната година в контракта и ще задържат крилото в Борисовата градина до края на следващата кампания.

В Алжир пишат, че освен в радара на МС Алжер, Брахими е в списъка с наблюдавани футболисти и на националния отбор. Той е роден и израснал във Франция, но алжирските корени му позволяват да защитава цветовете и на тази страна. До момента през сезона бившият футболист на Царско село, Нефтохимик, Пирин (Бл) и Ботев (Пд) има 22 мача с 3 гола и 3 асистенции за ЦСКА.


  • 1 Разпродавай ментето

    2 0 Отговор
    Че пак ще фалира! Само от комисиони не се живее!

    10:40 10.04.2026

