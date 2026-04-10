Светльо Вуцов отказал 10 пъти повече пари от Украйна, иска да стане шампион с Левски

10 Април, 2026 09:59 1 032 9

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е отказал между 8 и 10 пъти повече пари от Украйна и е предпочел да остане на "Герена", за да се бори за титлата.

Това разкри неговият баща Велислав Вуцов. Той заяви, че е дошла много апетитна оферта от украински клуб през зимния трансферен прозорец към вратаря на Левски. Младият страж на "сините" обаче без да се замисли отклонил предложението.

"В началото на трансферния прозорец дойде много сериозна оферта от украински клуб. И пари за Левски много, и за него много. Директна оферта. Дойдоха вкъщи хората, дай да сядаме. На другия ден искаха видео връзка с треньора. Да му кажат колко го искат, това е най-богатият клуб в Украйна, с повече пари от Динамо и Шахтьор, 100% ще играят в Европа.

Казаха му цената, за тебе толкова пари, па толкова бонуси. Той вика: "Не ме интересува. Аз искам да стана шампион с Левски, нищо друго не ме интересува", заяви Вуцов пред БНТ.

"След 2 дни информирах клуба, бях длъжен. Питайте Сираков, питайте Боримиров, може пък те да кажат тия пари ни интересуват. Сираков каза този човек не се продава. На мен ми хареса неговата реакция. Той не се замисли за 1 секунда, че ще взима 8-10 пъти повече пари от Левски", каза още треньорът на Миньор Перник.


  • 1 да бе д а

    16 11 Отговор
    лъже !!! уплашил се е да не го мобилизират на фронта че там събират куцо кьораво и сакато …

    10:05 10.04.2026

  • 2 Абе

    23 2 Отговор
    Браво на момчето, не му требва се лови с бандерите.

    10:07 10.04.2026

  • 3 пешо

    6 9 Отговор
    той за другаде не става

    10:13 10.04.2026

  • 4 Булпсихопатъ

    4 6 Отговор
    Вуцата - жеуезен. Патриот.

    10:14 10.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Украйна няма пари и го лъжат.

    10:16 10.04.2026

  • 6 10 пъти повече пари от Украйна

    12 3 Отговор
    тез зелковите бандери
    нали мрънкат че нямат пари и бая изцицаха ес и бг

    10:33 10.04.2026

  • 7 Вуцов премиер! (служебен)

    8 3 Отговор
    Младият Вуцов отказва да подпише с клуб на Зеленото за много пари, а Гюро Петрохански търчи като млада булка за х.. да подписва каквото му подаде Наркомана.

    10:46 10.04.2026

  • 8 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор
    Стига бе,... днес е петък, не е ден за смехории
    Големи родолюбци се извъдихме напследък

    12:53 10.04.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Уау! Статия от питеци, обясняващи нечленоразделните думи на други питеци!

    13:42 10.04.2026

