Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка пропуска престижния турнир в Щутгарт

9 Април, 2026 19:42 379 0

Причината е травма

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Беларуската звезда на световния тенис Арина Сабаленка няма да вземе участие в тазгодишното издание на турнира в Щутгарт, след като получи неприятна контузия след триумфа си на Miami Open през март. Новината бе потвърдена лично от нея чрез публикация в социалните мрежи, където Сабаленка изрази разочарованието си от невъзможността да се завърне на корта в Германия.

Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при жените, е добре познато име на феновете в Щутгарт. През последните пет години тя неизменно достигаше до финалната фаза на надпреварата, но съдбата така и не ѝ се усмихна – четири пъти остана на крачка от трофея. През 2021 година бе спряна от Ашли Барти, а през 2022 и 2023 полякинята Ига Швьонтек я лиши от титлата. Миналата година латвийката Елена Остапенко също се оказа непреодолимо препятствие за Сабаленка.

„След Маями получих травма и, въпреки всички усилия да се възстановя, все още не съм готова за игра“, сподели Арина в емоционално послание към своите почитатели. Тя подчерта, че винаги е изпитвала специално отношение към турнира в Щутгарт, където атмосферата и подкрепата на феновете са ѝ носили вдъхновение.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове