Арина Сабаленка пропуска престижния турнир в Щутгарт

Беларуската звезда на световния тенис Арина Сабаленка няма да вземе участие в тазгодишното издание на турнира в Щутгарт, след като получи неприятна контузия след триумфа си на Miami Open през март. Новината бе потвърдена лично от нея чрез публикация в социалните мрежи, където Сабаленка изрази разочарованието си от невъзможността да се завърне на корта в Германия.

Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при жените, е добре познато име на феновете в Щутгарт. През последните пет години тя неизменно достигаше до финалната фаза на надпреварата, но съдбата така и не ѝ се усмихна – четири пъти остана на крачка от трофея. През 2021 година бе спряна от Ашли Барти, а през 2022 и 2023 полякинята Ига Швьонтек я лиши от титлата. Миналата година латвийката Елена Остапенко също се оказа непреодолимо препятствие за Сабаленка.

„След Маями получих травма и, въпреки всички усилия да се възстановя, все още не съм готова за игра“, сподели Арина в емоционално послание към своите почитатели. Тя подчерта, че винаги е изпитвала специално отношение към турнира в Щутгарт, където атмосферата и подкрепата на феновете са ѝ носили вдъхновение.