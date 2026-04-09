Бивш наставник на ЦСКА във вихъра на скандал в Азербайджан

Бивш наставник на ЦСКА във вихъра на скандал в Азербайджан

9 Април, 2026 20:27 1 164 4

Саша Илич в разправия с капитана Сабухий Абдулазаде

Бивш наставник на ЦСКА във вихъра на скандал в Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сериозно напрежение заля футболния клуб Сумгаит в Азербайджан, след като избухна остър конфликт между треньора Саша Илич – добре познато име на феновете на ЦСКА – и част от играчите на отбора. Атмосферата в съблекалнята буквално ври и кипи, а отношенията между сръбския специалист и футболистите са на ръба на разпада.

Местните спортни издания разкриват, че Илич, който е истинска легенда на Партизан и бивш наставник на "червените" от София, от известно време изпитва сериозни трудности в комуникацията с някои от своите подопечни. Особено напрежение се усеща между него и капитана Сабухий Абдулазаде, като треньорът не крие разочарованието си от поведението на част от отбора. Кулминацията на скандала настъпва след двубоя със Сабах ФК, когато по време на тренировка избухва бурна разправия между Илич и украинския защитник Данило Бескоровайни. Словесната престрелка бързо прераства във физическа саморазправа, а ситуацията едва е овладяна от останалите членове на тима.

В резултат на инцидента Бескоровайни е изваден от състава за следващия мач срещу Нефтчи Баку и остава на резервната скамейка.

Ситуацията изглежда необратима – според азербайджанските медии, ако Саша Илич запази поста си, раздялата с украинския бранител е почти сигурна. Въпреки това, слуховете сочат, че именно сръбският треньор е по-близо до напускане на Сумгаит след края на сезона.

Припомняме, че Саша Илич пое ЦСКА на 2 юни 2022 година и води отбора в 47 официални срещи до края на юли 2023-а.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Златен скункс

    Украинския футболер е над треньора и трябва да му се отдава чест за всяка стъпка по грешницата земя

    23:20 09.04.2026

