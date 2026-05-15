Новини
Спорт »
Други спортове »
Грандиозен скандал разтърси Световното първенство по снукър за ветерани

Грандиозен скандал разтърси Световното първенство по снукър за ветерани

15 Май, 2026 21:51 1 756 2

  • световно първенство по снукър за ветерани-
  • скандал-
  • джейсън франсис-
  • рони о’съливан-
  • алфи бърдън-
  • организация-
  • крусибъл-
  • социални мрежи-
  • критики-
  • снукър новини

Организаторите под обстрел след хаос с масите

Грандиозен скандал разтърси Световното първенство по снукър за ветерани - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световното първенство по снукър за ветерани през 2026 г. се превърна в арена на напрежение и бурни емоции, след като технически проблеми и организационни пропуски хвърлиха сянка върху престижния турнир в легендарната зала "Крусибъл". Въпреки триумфа на Рони О’Съливан, събитието бе белязано от остри критики, разочарование сред играчите и разгорещени дебати в социалните мрежи.

Всичко започна по време на осминафиналния сблъсък между Матю Стивънс и Доминик Дейл, когато една от масите бе обявена за негодна за игра. Топките се държаха непредвидимо, което доведе до прекъсване на мача и вълна от недоволство. Проблемът не подмина и други участници – защитаващият титлата си Алфи Бърдън и шампионът от 2024 г. Игор Фигейредо бяха принудени да изиграят двубоя си на обикновена тренировъчна маса, далеч от светлините на голямата сцена.

Реакциите не закъсняха – както състезателите, така и запалянковците изразиха остро недоволство от начина, по който бе овладяна ситуацията. Алфи Бърдън не скри разочарованието си, заявявайки, че никога не се е чувствал толкова зле след снукър събитие и че е бил в шок от случилото се. Той подчерта, че не е получил възможност за отлагане на мача и по-късно се отказа от участие в друг престижен турнир.

Председателят на World Seniors Snooker Tour, Джейсън Франсис, не остана безучастен към лавината от критики. В емоционална публикация в социалните мрежи той защити взетите решения, като подчерта, че е действал в интерес на турнира и при изключително ограничено време. Франсис осъди личните нападки срещу себе си и семейството си, като призова за повече разбиране и уважение към труда на организаторите и техниците.

Скандалът бързо се пренесе онлайн, където част от феновете преминаха границата на добрия тон. Франсис сподели, че е бил подложен на обиди и клевети, които са засегнали не само него, но и близките му. Той категорично заяви, че всеки, който не харесва събитията му, е свободен да не ги следи. -

Въпреки бурята от недоволство, Световното първенство по снукър за ветерани привлече огромен зрителски интерес, благодарение на излъчването си по Channel 5 и Pluto TV. Дебютът на Рони О’Съливан в турнира за ветерани се превърна в истинска сензация, а седемкратният световен шампион затвърди легендарния си статут, като триумфира над Джо Пери във финала.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некъдърия

    0 0 Отговор
    Либерали.

    23:37 15.05.2026

  • 2 Дедо

    0 0 Отговор
    Е, сега вече мога да спя спокойно. Снукър ми звучи като поемам яко и отпредзе и изотзадзе.

    00:59 16.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове