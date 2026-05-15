Грандиозен скандал разтърси Световното първенство по снукър за ветерани

Световното първенство по снукър за ветерани през 2026 г. се превърна в арена на напрежение и бурни емоции, след като технически проблеми и организационни пропуски хвърлиха сянка върху престижния турнир в легендарната зала "Крусибъл". Въпреки триумфа на Рони О’Съливан, събитието бе белязано от остри критики, разочарование сред играчите и разгорещени дебати в социалните мрежи.

Всичко започна по време на осминафиналния сблъсък между Матю Стивънс и Доминик Дейл, когато една от масите бе обявена за негодна за игра. Топките се държаха непредвидимо, което доведе до прекъсване на мача и вълна от недоволство. Проблемът не подмина и други участници – защитаващият титлата си Алфи Бърдън и шампионът от 2024 г. Игор Фигейредо бяха принудени да изиграят двубоя си на обикновена тренировъчна маса, далеч от светлините на голямата сцена.

Реакциите не закъсняха – както състезателите, така и запалянковците изразиха остро недоволство от начина, по който бе овладяна ситуацията. Алфи Бърдън не скри разочарованието си, заявявайки, че никога не се е чувствал толкова зле след снукър събитие и че е бил в шок от случилото се. Той подчерта, че не е получил възможност за отлагане на мача и по-късно се отказа от участие в друг престижен турнир.

Председателят на World Seniors Snooker Tour, Джейсън Франсис, не остана безучастен към лавината от критики. В емоционална публикация в социалните мрежи той защити взетите решения, като подчерта, че е действал в интерес на турнира и при изключително ограничено време. Франсис осъди личните нападки срещу себе си и семейството си, като призова за повече разбиране и уважение към труда на организаторите и техниците.

Скандалът бързо се пренесе онлайн, където част от феновете преминаха границата на добрия тон. Франсис сподели, че е бил подложен на обиди и клевети, които са засегнали не само него, но и близките му. Той категорично заяви, че всеки, който не харесва събитията му, е свободен да не ги следи.

Въпреки бурята от недоволство, Световното първенство по снукър за ветерани привлече огромен зрителски интерес, благодарение на излъчването си по Channel 5 и Pluto TV. Дебютът на Рони О’Съливан в турнира за ветерани се превърна в истинска сензация, а седемкратният световен шампион затвърди легендарния си статут, като триумфира над Джо Пери във финала.