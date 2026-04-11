Фен на Ботев наказан за носене на маска на дербито, съдът отмени забраната - младежът бил извън града

Административният съд в Пловдив отмени едногодишна забрана за посещение на спортни мероприятия, наложена на ученик от града. Младежът е фен на Ботев Пд. Санкцията му е наложена след пловдивското дерби с „Локомотив“ Пд на 1 ноември миналата година.

По време на срещата вратарят на Ботев Даниел Наумов беше ударен с бутилка по главата. Инцидентът доведе до прекратяване на мача. На фона на напрежението МВР използва дронове за наблюдение и установяване на нарушения.

От кадрите на трибуната за гостите е заснет младеж, който поставя жълто-черна маска на главата си. Подобно прикриване на лице се приема като нарушение. Причината е, че затруднява разпознаването и идентификацията.

При прегледа на записите полицията е приела, че заснетото лице е конкретният ученик. На тази база е наложена забрана да посещава спортни събития у нас и в чужбина за срок от една година.

Санкционираният обжалва и заявява, че не е присъствал на срещата. По думите му в деня на дербито е бил извън Пловдив. Той посочва, че е бил на вила.

Версията му е подкрепена от негови приятели. Съдът приема това като потвърждение на алибито. Така забраната е отменена.

Решението на Административния съд в Пловдив не е окончателно. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Случаят поставя въпроси за надеждността на разпознаването по кадри от дронове. Това важи особено при масови събития и напрегната обстановка. В подобни ситуации грешките могат да водят до сериозни санкции за хора, които не са участвали в нарушения.