Новини
Спорт »
Бг футбол »
Фен на Ботев наказан за носене на маска на дербито, съдът отмени забраната - младежът бил извън града

11 Април, 2026 10:48 375 0

  • фенове-
  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • съд-
  • административен съд

Санкцията му бе наложена след пловдивското дерби с „Локомотив“ Пд на 1 ноември миналата година

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Административният съд в Пловдив отмени едногодишна забрана за посещение на спортни мероприятия, наложена на ученик от града. Младежът е фен на Ботев Пд. Санкцията му е наложена след пловдивското дерби с „Локомотив“ Пд на 1 ноември миналата година.

По време на срещата вратарят на Ботев Даниел Наумов беше ударен с бутилка по главата. Инцидентът доведе до прекратяване на мача. На фона на напрежението МВР използва дронове за наблюдение и установяване на нарушения.

От кадрите на трибуната за гостите е заснет младеж, който поставя жълто-черна маска на главата си. Подобно прикриване на лице се приема като нарушение. Причината е, че затруднява разпознаването и идентификацията.

При прегледа на записите полицията е приела, че заснетото лице е конкретният ученик. На тази база е наложена забрана да посещава спортни събития у нас и в чужбина за срок от една година.

Санкционираният обжалва и заявява, че не е присъствал на срещата. По думите му в деня на дербито е бил извън Пловдив. Той посочва, че е бил на вила.

Версията му е подкрепена от негови приятели. Съдът приема това като потвърждение на алибито. Така забраната е отменена.

Решението на Административния съд в Пловдив не е окончателно. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Случаят поставя въпроси за надеждността на разпознаването по кадри от дронове. Това важи особено при масови събития и напрегната обстановка. В подобни ситуации грешките могат да водят до сериозни санкции за хора, които не са участвали в нарушения.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове