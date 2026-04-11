Треньорът на Левски преди дербито с ЦСКА: Ако играеш за равен, значи вече си загубил

Треньорът на Левски преди дербито с ЦСКА: Ако играеш за равен, значи вече си загубил

11 Април, 2026 19:02 359 3

Емоциите трябва да останат в съблекалнята

Треньорът на Левски преди дербито с ЦСКА: Ако играеш за равен, значи вече си загубил - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди голямото дерби срещу ЦСКА от 16:00 часа в понеделник (13-ти април) от последния 30-ти кръг на редовния сезон в efbet Лига. Както е известно, испанецът няма да води двубоя от пейката, тъй като получи трети жълт картон при победата над Арда (1:0) и е с отнети права за една среща.

Специалистът заяви, че равенството няма как да бъде добър резултат и ако то е цел, значи вече си загубил. Испанецът подчерта още, че Левски ще играе само и единствено за победа в седемте мача до края на шампионата.

"Отсъствието ми няма да се отрази (негативно). Важни са играчите и възприемаме ситуацията по нормален начин. Не е важно кой ще ме замени, тъй като ние винаги работим в екип. Всеки един от помощниците ми има роля и процедираме по нормален начин", заяви Веласкес на пресконференцията преди кръга.

"Отсъстващи заради контузии са Карл Фабиен и Мустафа Сангаре. Майкон е наказан, но има и други играчи, които ще следим в следващите часове. Все още не съм определил стартовия състав. Ще видим състоянието на някои футболисти и това ще оформи избора ми", продължи той.

В първата среща между двата отбора ЦСКА игра с трима централни защитници и "сините" владееха инициативата, но загубиха с гол на Джеймс Ето'о. Двубоят бе изигран на 8 ноември, а от тогава при "червените" настъпиха сериозни кадрови промени.

На въпрос дали очаква ЦСКА отново да играе по-прибрано, Веласкес отговори:

"Ако мачовете си приличат, със сигурност ще загубим. Надявам се, че няма да бъде така. Подобен род ситуации ни отдалечават от нашата същност. Трябва да изложим нашите футболни аргументи и да изиграем мача така, както ние искаме. Трябва да си извадим поуки от миналото и да играем на базата на силните ни страни".

"В предния мач ЦСКА бе с трима защитници, но сега играят по различен начин. Доста промени претърпяха през последния трансферен прозорец и имат силни попълнения по крилата, с които преди това не разполагаха. Промениха се много неща при тях, но не е изключено да играят по подобен начин. Наша задача е да отговорим на всичко, което мачът ще ни предложи", каза още Веласкес.

Левски влиза в последния кръг от редовния сезон с девет точки преднина срещу Лудогорец, но треньорът на "сините" не мисли, че равенство в срещата с ЦСКА е достатъчно добър резултат. Два дни по-късно разградчани ще гостуват на Арда, след което ще бъде проведен жребият за плейофите. Левски може да ги започне с всичко от шест до 12 точки аванс на върха.

"Няма шанс равенството да е добър резултат. Целта ни е да спечелим. Всеки мач до края е важен и всеки един от тях дава точки. Разбирам, че двубоите с ЦСКА са различни от емоционална гледна точка и уважавам това, но тези емоции трябва да останат в съблекалнята. Трябва да бъдем уравновесени и рационални. След това, мач за мач и отдаваме значение на всяка среща. Никога няма да чуете от мен, че равенството е добър резултат, независимо от съперника и турнира. Ако мислиш по друг начин, значи вече си загубил", завърши Веласкес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Надежди ,Говежди!

    19:04 11.04.2026

  • 2 Колко българи ще има на терена

    1 1 Отговор
    Селското дерби с чужденци!

    19:11 11.04.2026

  • 3 Спецназ

    1 0 Отговор
    Аз съм от ЦСКА и искам победа над говедата,

    но ми писна Лудогорец да е шампион на базата на
    чужденци с класа над нашите,
    плащани с крадени ДЪРЖАВНИ милиони по времето на Разграбването от Домуса!

    По тоя начин и Марек Дупница да беше взел все тая!
    КРАЙ, ГЕЛ!

    ПФУ!

    19:14 11.04.2026

