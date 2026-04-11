Цветомир Найденов с коментира съдийската бригада на ЦСКА - Левски: Има БАЛАНС, спокойно!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира съдийската бригада за предстоящото дерби между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на efbet Лига. Главен рефер на срещата ще бъде Мариян Гребенчарски, а негови помощници ще са опитните Иво Колев и Георги Тодоров.

За системата VAR пък ще отговарят Никола Попов и Димитър Димитров.

"Главен съдия е Гребенчето, ВАР е Попи, а асистент ВАР е Каубоя с дузпата Флекс. Има БАЛАНС, спокойно!", написа Найденов във "Фейсбук".