Полицията обяви мерките по охрана на обществения ред за ЦСКА - Левски

МВР предприема мерки за охрана на обществения ред във връзка с предстоящото дерби между отборите на ЦСКА и Левски, съобщава пресцентърът на вътрешното министерство. Срещата е на 13 април (понеделник) от 16:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Служители на СДВР, ГДНП, ГДЖСОБТ и ОДМВР ще се грижат за недопускане на противообществени прояви на територията на град София, се казва в съобщението на МВР. Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, на няколко контролно-пропускателни пункта полицейски служители ще осъществяват пропускателния режим. Вратите ще бъдат отворени в 14:00 часа. За да бъде избегнато струпване на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от този по-ранен час.

Ще има проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, информират още от МВР. На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а на столичната полиция - за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора. Преди, по време и след провеждане на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи временното му спиране, но при отпадане на необходимостта ще бъде възстановявано, предупреждават от вътрешното министерство.

Забранява се издигането на въздухоплавателни средства около двете сгради на Народно събрание, Министерския съвет, Президентството и около Националния стадион „Васил Левски“ в пространството на бул. „Цар Освободител“ алея „Яворов“, бул. „Драган Цанков“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Васил Левски“. При неспазване на забраната спрямо операторите на безпилотни въздухоплавателни средства ще се предприемат съответните административни мерки, предвидени в закона.