Крило на Левски преди дербито с ЦСКА: Готов съм за тази емоция

Крилото на Левски Радослав Кирилов заяви преди задаващото се дерби с ЦСКА, че мачът няма да се реши от точковата разлика между двата отбора, а от представянето им на терена. 33-годишният флангови футболист пропусна сблъсъка с "армейците" през есента заради контузия, но сега е готов да помогне на своя тим да стигне до победата.

"Не играх в дербито през есента заради контузия, но съм готов за тази емоция. Мачът няма да се реши от точковата разлика, а от играта на терена. Фокусът ни е изцяло върху нашето представяне", сподели Кирилов.